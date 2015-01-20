Güneş Sistemi'nde iki gezegen daha mı var?



Şu anda resmi olarak Güneş Sistemi'nde 8 gezegen olduğu kabul ediliyor. En dıştaki gezegen Neptün olarak biliniyor.

Plüton, 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından “cüce gezegen” statüsüne indirilmişti. Ancak bazıları Plüton'u yine de sistemdeki Güneş'e en uzak gezegen olarak kabul ediyor.

İngiliz Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı dergide yayınlanan bir araştırma ise tüm bu görüşleri yıkacak bir iddia ortaya koydu. Buna göre, Plüton‘un ilerisinde en az iki gezegen daha mevcut.

İspanyol ve İngiliz bilim insanları bu tespitlerini, trans-Neptünyen nesneler (ETNO) adı verilen çok uzaktaki kayalık cisimlerin yörüngesindeki tuhaf davranışlardan çıkardı.

Teoriye göre, ETNO'lar Güneş'ten 150 astronomik birim (AU) uzaklıkta bir eksen üzerinde yer alıyor olmalı. (Bir AU yaklaşık 150 milyon kilometre ediyor) ETNO'lar Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenler gibi aşağı yukarı aynı yörünge düzleminde bulunmalı. Ancak gözlemler, pek çok ETNO'nun daha farklı bir görünüm sergilediğini ortaya koydu.

ETNO'ların 150 ila 525 AU daha geniş bir alana yayıldığı ve 20 derecelik bir eğime sahip oldukları belirtildi.

Bilim insanları bu anormalliği açıklamak için, etrafta daha geniş nesnelerin –gezegenlerin- yer alıyor olması gerektiği sonucuna vardı. Ve bu gezegenlerin çekim gücünün de bu dağılımda etkili olduğu belirtildi.

Madrid Complutense Üniversitesi'nden Carlos de la Fuente Marcos, “Beklenmedik yörünge parametrelerine sahip bu nesnelerin dağılımı, görülmeyen kuvvetlerin bu dağılımı değiştirdiğine inanmamıza yol açtı” şeklinde konuştu.

Marcos, "Tam sayı belli değil, eldeki veri de kısıtlı ancak hesaplamalarımız Güneş Sistemi sınırları içerisinde en az iki gezegen daha olması gerektiğini ortaya koyuyor” dedi.