Güneş sistemi dışındaki ilk uydu keşfedildi mi?

Güneş sistemi dışında da uydu olabileceğine dair bulgulara ulaşıldı. Uydunun çevresinde döndüğü gezegen dünyaya 8 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.Gökbilimciler 8 bin ışık yılı uzaklıktaki bir gezegenin uydusu olabileceğine dair güçlü bulgulara eriştiler. Tahminler doğru çıktığı takdirde güneş sistemi dışındaki ilk uydu keşfedilmiş olacak. Columbia Üniversitesi'nden David Kipping ve Alex Teachey adlı araştırmacıların ölçümleri Science Advances dergisinde yayımlandı.

Bilim insanlarının ölçümlerine göre, güneş sistemi dışındaki uydunun kütlesi, çevresinde döndüğü gezegenin yüzde 1,5'una tekabül ediyor. Ay kütlesi ile yerküre arasındaki kütle ilişkisi de neredeyse aynı oranı buluyor.

Güneş sistemi dışındaki gezegen, Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'den büyük olduğundan uydu kütlesinin Neptün'ün büyüklüğüne eşit olduğu ve Neptün gibi gazlardan oluştuğu tahmin ediliyor. Dev boyutlardaki "gaz gezegen" güneş sisteminde keşfedilen 200 dolayındaki gezegenden farklılık gösteriyor.

Sadece Kepler – 1625b gezegeninin uyduya sahip olduğu ve bu gezegenin güneş büyüklüğünde ama güneşten yaşlı olan Kepler – 1625 yıldızının çevresinde döndüğü tahmin edilmekteydi. Kepler – 1625'in ışığındaki gölge ve kararmaları inceleyen araştırmacılar buna Kepler – 1625b gezegeni gibi uydudan kaynaklanan ışık dalgalanmalarının da yol açabileceği görüşündeler.

Hubble teleskopuyla elde edilen bilgilerin gezegen ile ilgili verileri doğrulaması durumunda gezegenler sisteminin gelişimini anlatan önemli bulgulara ulaşılabileceğini belirten Kipping, "böyle bir durumda gezegen uydularının oluşumuyla teorileri revize etmek gerekebileceğini" söyledi.

DW, dpa/AG, BÖ

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