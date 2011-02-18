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Yaşam

Güneş patlamaları bugün dünyayı etkileyecek

Bilim adamları, Güneş'te meydana gelen üç ayrı patlamanın etkilerinin bugün Dünya'ya ulaşmasını bekliyor.

18 Şubat 2011 02:00

T24 - Bilim adamları, Güneş'te meydana gelen üç ayrı patlamanın etkilerinin bugün Dünya'ya ulaşmasını bekliyor.

"Koronal kütle atımı" denilen bu patlamalar, Dünya'nın manyetik kalkanına şiddetle çarpacak.

Patlamanın yaratacağı elektromanyetik etkiyle enerji ve iletişim sistemlerinin büyük zarar görebileceği söyleniyor.

Kuzey ışıklarının kutupların normalde olduğundan daha güneyinde, İngiltere'nin de kuzey kesimlerinde gözlenebileceği belirtiliyor.

Ancak havanın bulutlu olmasının görüş mesafesinin etkilenebileceğine dikkat çekiliyor.

Çin devlet medyası da kısa dalga radyo iletişiminde sorunlar yaşanmakta olduğunu bildirdi.


'Güneş uykudan uyanıyor'

1972 yılında Güneş'teki patlamalarla oluşan bir jeomanyetik fırtına, ABD'nin Illinois eyaletinde telefon iletişiminin kesilmesine yol açmıştı.

1989 yılında da başka bir fırtına, Kanada'nın Quebec eyaletinde 6 milyon kişinin elektriksiz kalarak karanlığa gömülmesiyle sonuçlanmıştı.

Araştırmacılar, Güneş'in uzun yıllar sessiz kaldıktan sonra yeniden uyanmaya başladığı görüşünde birleşiyor.

Güneşin 11 yıllık bir aktivite döngüsü var. Bu, çok sıcak, manyetik bir plazma olmasından kaynaklanıyor.

Bu manyetik alandaki hareketlilik artınca, enerji yoğunluğu da artıyor.

Güneş'te "dijital patlama" da denen dev ölçekli bir patlamanın ise 2013'te yaşanabileceği düşünülüyor.

Sonuncu büyük patlama 150 yıl önce 1859'da olmuş, telgraf haberleşmesi büyük ölçüde çökmüştü.



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