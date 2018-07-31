Güneş kremlerinden beklenen korumanın 'yarısından azı elde ediliyor'

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, insanlar güneş kremlerinden bekledikleri korumanın gerçekte yarısından azını elde ediyor.

Ancak King's College'ın araştırmasında, sorunun kremlerden değil, baştan savma sürülmesinden kaynaklandığı belirlendi.

Teoride 15 faktör güneş kremleri, güneşin zararlı ışınlarından koruyor.

Ancak gönüllüler üzerinde çalışma yapan uzmanlar gerçekte güvende olmak için 30 veya 50 faktör güneş kremlerinin gerektiğini belirtti.

Araştırma ekibinin başkanı Prof. Anthony Young ise 50 faktör güneş kremlerinin de tipik bir şekilde sürülmesi halinde en iyimser tahminle yüzde 40'lık bir koruma sağladığını belirtti.

Uzmanlar, çeşitli derecelerde koruma vaat eden kremlerin ne ölçüde sürüldüğünde nasıl bir koruma sağladıklarını test etti.

Güneş kremlerinin yeterince kalın bir tabaka sürülmesi gerekiyor ve aslında çoğu kişi bunu yapmıyor.

Kremlerin sağladığı koruma seviyesi, bir santimetrekare cilde 2 miligram sürüleceği varsayımıyla belirleniyor.

Bu da, ortalama bir yetişkin vücüda en az altı şeker kaşığı (36 gram) krem sürülmesi anlamına geliyor;

Yarım şeker kaşığından fazla:

Bir şeker kaşığından fazla:

Boynun kenarları, şakaklar ve kulaklar genelde unutuluyor ve bu bölgelere bol miktarda krem sürmek gerekiyor.

Ayrıca kremi gerektiği sıklıkta sürmek de genelde unutuluyor.

İngiliz Dermatoloji Vakfı'nın tavsiyelerine göre:

Bazı güneş kremleri suya dayanıklı diye piyasaya sürülüyor.

Ancak bu güneş kremlerinin de yüzde 85'i havluyla kurulandıktan sonra siliniyor. Dolayısıyla yüzdükten, terledikten ya da zorlu veya aşındırıcı bir faaliyette bulunduktan sonra güneş kremleri yeniden sürülmeli.

Bir diğer önemli unsur da, radyasyonun gücünü büyür oranda artırabilen güneş ışınlarının yansıması. Kardan yansıma radyasyonu yüzde 85, kumdan yanzıma yüzde 17, sudan yansıma ise yüzde 5 oranında radyasyonu artırabiliyor.

Açık tenliler güneşte kolayca yanarken, çilli ve lekeli vücudu olanlar, kızıl ya da açık renkli saçlılar ve renkli gözlüler güneşin zararlı ışınları karşısında en çok risk altında olanlar.

Ayrıca, güneş kremlerinin giysiler ve gölgede kalmak gibi daha güvenilir güneşten koruma yöntemlerinden kaçınmak için kullanılmaması gerektiği de vurgulanıyor.

İngiltere Dermataloji Vakfı'ndan Nina Goad "Bu araştırma 30 faktör ya da daha üzeri kremlerin neden çok önemli olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca güneşten korunmak için sadece kremlere güvenmememizi ve giysiler ve gölge yerleri de kullanmamız gerektiğini gösterdi" dedi.