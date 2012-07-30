Güneş gidiyor, sağanak yağış geliyor!

Yeni haftada güney, iç ve doğu kesimler boyunca Anadolu'da yağmur var. Salı günü Marmara'da uzun bir aradan sonra sağanak yağış görülecek.

Aşırı sıcak geçen Temmuz ayının son gününde sıcaklık Marmara ve Batı Karadeniz'de yağışlarla birlikte 3-4 derece düşecek.

Ağustos ayı boyunca sıcaklık doğuda normaller ve üzerinde iken, batıda normallerin birkaç derece altında seyredecek.

Marmara'ya uzun bir aradan sonra yağmur geliyor. Aşırı sıcak geçen temmuz sona ererken hissedilen sıcaklıklar 4-5 derece düşecek. poyraz 40-45 km hıza çıkacak

İstanbul Temmuz ayının son gününde yağmurla birlikte serinleyecek. Yağış esnasında kuvvetli rüzgar olacak, sıcaklık kentin kuzeyinde 29 dereceye inecek.

İç Anadolu'da yeni haftada gündüzleri olmasa da akşam üstleri Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas dolayları yerel yağışlar alacak. Sıcaklık ise kademe kademe düşüyor.

Ankara'da perşembeye kadar yerel yağışlar olacak, sıcaklık 31 dereceye iniyor.

Ege aşırı sıcaklara veda ediyor. Termometreler mevsim normallerini gösterecek, Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz, Güney Ege'de ise kuvvetli karayel havayı hissedilir ölçüde serinletecek.

İzmirliler kuvvetli rüzgarla rahat nefes alacak. Yarından itibaren İzmir ve Ege aşırı sıcaklara veda ediyor. Rüzgarın hızı 30-35 km'yi bulacak

Akdeniz'de hava bulutlanırken, nem oranı yüzde 80'e çıkıyor. 3 gün akşamüstleri Kaş, Alanya, Manavgat boyunca Antalya'nın geneli ile Isparta, Mersin, K.Maraş boyunca kısa süreli ama kuvvetli sağanak geçişleri olacak. güneydoğu'da ise gaziantep dolayları yağış alabilir.

Doğu Anadolu'da Malatya parçalı bulutlu, 35 derece, Erzurum, Kars, Ağrı, Van arasında yağış fazla kuvvetli olmasa da sürüyor.

Batı Karadeniz'de yağışlı ve rüzgarlı günler başlıyor. Zonguldak yağmurlu, sıcaklık 28 dereceye iniyor. Doğu Karadeniz daha sıcak ama Rize-Artvin dolaylarında yağmur kuvvetli yağabilir.