Güneş enerjisiyle dünya turu için son 2 durak; Solar Impulse'ın pilotunun eşi Türk çıktı

Dünyanın ilk güneş enerjisi ile uçarak dünya turuna başlayan uçağı olan Solar Impulse’ın, turunu bitirmesine iki durak kaldı. Uçağın pilotu Andre Borschberg’e uydu üzerinden telefon ile bağlanarak uçuş hakkında bilgi alındı. Eşinin Türk olduğunu ifade ederek Solar Impulse ile Türkiye’ye gelmek istediği belirten Borschberg “Bu kez olmadı. Ancak bir sonraki planlamada Türkiye’ye de yer vermek istiyoruz.”

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, güneş enerjisi ile neler yapılabileceğini kanıtlamak için harekete geçen Andre Borschberg ve Bertrand Piccard’ın geliştirdiği, gücünü güneşten alan Solar Impulse adındaki uçak, dünyanın çevresindeki turu için geri sayıma başladı. Ağırlığı bir otomobile hemen hemen aynı olmasına karşın bir kanat genişliği bakımından Boeing 747’den daha büyük olan Solar Impulse, önceki Batı Akdeniz üzerinden geçerek Mısır Kahire’ye doğru harekete geçti. Son durağına yaklaşan güneş enerjili uçak böylelikle başlangıç noktası olan Abu Dabi’ye geri dönerek dünya çevresindeki turunu tamamlamış olacak.

"Türkiye ikinci ülkem"

Solar Impulse, Batı Akdeniz üzerinden ilerlerken uçağın pilotlarından Andre Borschberg ile konuşma fırsatı yakaladık. Uydu üzerinden bağlantı sağladığımız Borschberg, telefonu Türkçe olarak “Merhaba Ahmet. Nasılsın?” diye açtı. Aslında bu Solar Impulse’ın Türkiye ile olan yakınlığını da gösteriyor. Bu yakınlıklarından biri Sabancı Grubu şirketlerinden Brisa’nın Solar Impulse projesine destek vermesi. Diğeri ise projenin kurucularından ve pilotlarından Borschberg’in eşi Yasemin Borschberg’in Türk olması.

“Türkiye benim ikinci ülkem” diyen Borschberg, “Birçok arkadaşım ve ailem var. Türkiye’ye sık sık geliyorum. Muhteşem bir ülke. Ne yazık ki Türkiye çevresinde yaşanan gelişmeler oldukça zor. Meydan okunması gereken birçok konu var. Ancak Türkiye’de genç ve yetenekli bir nüfus var. Bu sorunların üstesinden geleceğini düşünüyorum” diyor. Borschberg’in amaçlarından biri de Solar Impulse ile Türkiye’ye gelmek. Borschberg şunları söylüyor: “Bu kez olmadı. Ancak bir sonraki planlamada Türkiye’ye de yer vermek istiyoruz.”

"Allaha ısmarladık"

Uçuşları hakkında da bilgi veren Borschberg, konuştuğumuz esnada İspanya’nın Sevilla şehrinden kalkış gerçekleştirmiş ve batı Akdeniz üzerinden Mısır Kahire’ye doğru ilerliyordu. Güneş enerjisi bakımından muhteşem bir rotada ilerlediklerini kaydeden Borschberg, “Kalkışımızdan itibaren güneşi ortalayarak gideceğimiz bir rotada ilerliyoruz. Bu yüzden oldukça sıcak. Ancak gece için gerekli güneş enerjisini depoluyoruz. Sadece güneş enerjisiyle dünyanın etrafında tur atabilmek inanılmaz bir şey. Bu uçuş sırasında özel hazırlanmış diyet yemekleri yiyorum. Yulaf ezmesi, domates, nane ve soğandan oluşan salata gibi yiyeceklerle uçuşlarımıza devam ediyoruz. Kendimi çok iyi hissediyorum ve çok eğleniyorum. Yiyeceklerimi hazırlıyorum ve dinleniyorum. Uçuşa daha kolay bir şekilde odaklanmak için ise yoga ve meditasyon yapıyorum” şeklinde konuştu.

Borschberg, telefon konuşmamızı ise “Allaha ısmarladık” diyerek sonlandırdı. Türkçe’yi çok sevdiğini de dile getiren pilot, “Türkçe’yi konuşmayı çok seviyorum. Şu anda maalesef biraz konuşabiliyorum. Daha iyi öğrenmek için zamana ihtiyacım var. Uçuştan sonra çalışacağım” dedi.

17 durak noktası var

Geçen yıl mart ayında Abu Dabi’den dünya turuna başlayan Solar Impulse, beş gün beş gece boyunca Büyük Okyanus’un üzerinden uçarak 3 Temmuz’da ABD’nin Hawaii eyaletine ulaştı. Uçak, okyanus geçişinde fazla ısınan aküler nedeniyle Hawaii’de bakım ve test sürecine girdi. 2016 Nisan ayında bu süreci tamamlayan Solar Impulse San Francisco etabının ardından mayıs ayında Amerika kıtası geçişine başladı. 11 Haziran’da New York’tan sonra, Atlantik Okyanusu’nu geçerek İspanya’ya indi.

Uydudan telefon konuşması

Önceki gün Solar Impulse pilotlarından Andre Borschberg ile uydu üzerinden telefon konuşması gerçekleştirildi. Görevli ekip, özellikle sabit telefon üzerinden konuşulmasını istedi. Konuşmalar arasındaki gecikme ise 4-5 saniye idi.