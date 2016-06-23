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Yaşam
Deutsche Welle

Güneş enerjisiyle Atlas Okyanusunu aştı

Güneş enerjisiyle dünya turu yapan 'Solar Impulse 2' uçağı, yolculuğun en önemli etabını başarıyla tamamladı. New York'tan havalanan uçak 70 saatte İspanya'nın Sevilla kentine ulaştı.

23 Haziran 2016 13:24

2,3 ton ağırlığındaki uçağın kanadındaki 17 bin foto voltaj hücresinin ürettiği elektrik pervaneleri hareket ettiriyor ve aküyü şarj ediyor. Uçağın kanat genişliği Jumbo jet Boeing 747'nin ölçülerini aşıyor.

Güneş ışığıyla gece-gündüz uçuyor

Solar Impulse 2, saatte ortalama 45 kilometre uçuyor. Gündüzleri güneş ışığından yararlanarak hızını arttırabiliyor. Lityum iyon piller aracılığıyla gün boyu enerji depolayarak geceleri uçmaya devam ediyor. Bu, Solar Impulse adlı araçtan sonra proje için geliştirilen ikinci model.

Macera Abu Dabi'de başladı

Solar Impulse 2'nin dünya turu 2015 yılının mart ayında Abu Dabi'de başladı. Uçak Hindistan ve Çin üzerinden vardığı Hawaii'de hangara çekilerek, hasar gören aküleri onarıldı. Uçak dokuz ay sonra yoluna devam edebildi.

Pilotluğu dönüşümlü olarak Bertrand Piccard ve André Borschberg tarafından yapılan uçak Akdeniz'de henüz kesinleşmeyen bir ülkeye uğradıktan sonra maceranın başladığı Abu Dabi'ye geri dönecek. 

 

Hedef yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak

 

Pilotlar, bu dünya turuyla yenilenebilir enerjinin daha yaygın olarak kullanılması ve bu sayede de çevrenin korunmasının mümkün olduğunu kanıtlamayı hedefliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

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