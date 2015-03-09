Güneş enerjili uçakla dünya tutu başladı

Güneş enerjisiyle çalışan tek kişilik uçakla dünyanın çevresini dolaşmayı hedefleyen İsviçreli pilot Andre Borschberg, rekor denemesine Abu Dabi'den başladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Solar Solar Impulse-2 adlı uçak ilk yolculuğunda, Umman'ın başkenti Muscat'a gitti. Uçak beş ay içinde tüm kıtaları dolaşacak, hem Atlas Okyanusu, hem de Büyük Okyanus'tan geçecek. Andre Borschberg uçağı diğer İsviçreli pilot Bertrand Piccard ile dönüşümlü kullanacak. Pilotlar, dünyanın farklı yerlerinde mola verecek, uçağın bakımını yapacak ve temiz teknolojinin kullanımının yaygınlaştırılması mesajını verecek.

Borschberg, kalkışından önce BBC'ye yaptığı açıklamada,"Çok özel bir uçağımız var. Okyanusları aşmamızı sağlayacak. Bunu yapmak için beş gün beş gece uçmak zorunda kalabiliriz" dedi.

Okyanus üzerinde uykusuzluk sınavı

Yolculuğun 12 saat sürmesi beklenen Abu Dabi-Umman ayağı 400 kilometre. Uçak saatte 70 kilometre hız yapabiliyor.

Solar Impulse projesi şimdiden bir dizi dünya rekoru kırdı. Solar Impulse -1 2013'te ABD'yi boydan boya geçen ilk güneş enerjisiyle çalışan uçak oldu.

Ancak dünya turu için Solar Impulse-1'den daha büyük bir uçak yapıldı.

Yeni modelin kanat açıklığı 72 metre. Uçağın kanat açıklığı genişliği Boeing 747'ninden daha büyük. Ancak Solar Impulse-2'nin ağırlığı sadece 2.3 ton. Uçağın hafifliğinin başarısı için kritik önemde olduğu belirtiliyor.

Aynı şekilde kantlardaki 17,000 bin adet güneş enerjisi hücresi ve gece uçuşlarında kullanılacak lityum iyon piller de yaşamsal önemde.

Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus'un üzerinde gece karanlığında yapılacak uçuşlar rekor denemesinin en zorlu bölümünü oluşturuyor.

Düşük hızlı pervaneyle çalışan uçak okyanuslar üzerindeyken birkaç gün hiç durmadan uçacak.

Pilotlar, dümenin başındayken neredeyse yolculuk süresinin tamamında uyanık olmak zorunda. Piccard ya da Borschberg uçaktayken en fazla 20 dakika uyuyabilecek.

Bu nedenle rekor denemesi aynı zamanda bir dayanıklılık sınavı da olacak. Kokpitin hacmi, 3.8 metreküp. Yani bir telefon kabini kadar.