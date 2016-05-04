Güneş enerjili uçak 'Solar Impulse 2' Arizona'ya vardı



ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix'e yolculuk 15 saat 52 dakika sürdü. Güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse adlı hafif uçak 1 150 kilometre kat etti.

Solar Impulse Pasifik Okyanusu'nu aştığı tehlikeli yolculuktan sonra bir hafta süreyle havalanmamış ve bakıma alınmıştı. Hawaii ile Kaliforniya arasındaki 62 saatlik en tehlikeli etapta uçağı Bertrand Piccard kullanmıştı. Dünya turu 2015 yılının mart ayında Abu Dabi'de başlamış ve Solar Impulse Hindistan ve Çin üzerinden vardığı Hawaii'de hangara çekilerek, hasar gören aküleri onarılmıştı. Uçak dokuz ay sonra yoluna devam edebilmişti.

Solar Impulse 35 000 kilometrelik mesafenin yarıdan fazlasını geride bıraktı. 2,3 ton ağırlığındaki uçağın kanadındaki 17 000 foto voltaj hücresinin ürettiği elektrik pervaneleri hareket ettiriyor ve aküyü şarj ediyor. Uçağın kanat genişliği Jumbo jet Boeing 747'nin ölçülerini aşıyor.

Solar Impulse saatte ortalama 45 kilometre uçuyor. Gündüzleri güneş ışığından yararlanarak hızını arttırabiliyor.