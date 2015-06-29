Güneş enerjili uçak rekor için havalandı



Solar Impulse 2, Pasifik Okyanusu üzerinden Hawaii'ye ulaşmak üzere yola çıktı. Andre Borschberg'in kullandığı uçak bu sabah Japonya'nın Nagoya Havaalanı'ndan havalandı. Yaklaşık 7 bin 900 kilometrelik etabın aralıksız 5 gün sürmesi bekleniyor.

Dünyanın etrafını bir kez dolaşmayı hedefleyen Solar Impulse 2, yolculuğuna mart ayında Abu Dabi'de başlamıştı. Toplam 12 varış noktası bulunan bu dünya turunun beş aylık bir zaman dilimi içerisinde toplam 25 uçuş gününde Basra Körfezi'nde tamamlanması bekleniyor.

Gündüz enerji depoluyor, gece uçuyor

Solar Impulse 2, lityum iyon piller aracılığıyla gün boyu enerji depolayarak geceleri uçmaya devam eden Solar Impulse'dan sonra proje için geliştirilen ikinci model. İsviçreli pilotlar Bertrand Piccard ve Andre Borschberg'in dönüşümlü olarak kullandığı Solar Impulse 2'nin bir Boeing 747'den daha uzun olan 72 metrelik kanatlarında 17 bin güneş enerjisi hücresi bulunuyor.

Pilotlar, bu dünya turuyla yenilenebilir enerjinin daha yaygın olarak kullanılması ve bu sayede de çevrenin korunmasının mümkün olduğunu kanıtlamayı hedefliyorlar.