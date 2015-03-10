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Yaşam
Deutsche Welle

Güneş enerjili uçak Hindistan yolunda

Sadece güneş enerjisi kullanarak uçan Solar Impulse 2, çıktığı dünya turunun ilk turunu tamamladı. Bundan sonraki durak Hindistan.

10 Mart 2015 14:41


Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den dün havalanan uçağı 62 yaşındaki André Borschberg kullandı. Uçak, 13 saat süren bir yolculuğun ardından Umman Sultanlığı'nın başkenti Maskat'a indi.

İkinci etapta uçağı 57 yaşındaki Bertrand Piccard kullanacak. 16 saat sürmesi beklenen 1465 kilometrelik bir yolculuğun ardından Ahmedabad'a varılması hedefleniyor. 5 milyon nüfusuyla Hindistan'ın en büyük şehirlerinden olan Ahmedabad, batıdaki Gucerat eyaletinin ticari merkezi konumunda.

En geç ağustos ayında tur tamamlanacak

Solar Impulse 2, Hindistan'ın ardından Myanmar üzerinden Çin'e ulaşacak. Pasifik Okyanusu'nu aşacak uçağın bir sonraki hedefini ABD oluşturuyor. Bir uçtan diğer uca ABD'yi kat edecek uçak, Atlantik Okyanusu'nu geçtikten sonra Güney Avrupa'ya varacak. Solar Impulse 2'nin temmuz sonu ya da ağustos başında Kuzey Afrika üzerinden yeniden başlangıç noktası olan Abu Dabi'ye varması bekleniyor.

Solar Impulse 2'nin dünya turuyla yenilenebilir enerjiye ilginin artırılması amaçlanıyor. Pilotlardan Borschberg, "yeşil teknoloji"ye yapılacak yatırımın ekonomik canlılık ve yeni işyerlerinin açılmasını sağlayacağını söyledi.

Proje ekibinin açıklamasına göre Solar Impulse 2, 12 yıldır sürdürülen bir araştırmanın sonucu. Kanat açıklığı 72 metreye ulaşan uçağın ağırlığı 2,5 ton dolayında. Enerjiyi kanatlara yerleştirilen 17 bin civarındaki solar hücresi sağlıyor. 8 bin 500 metre irtifaya kadar yükselebilen uçak, maksimum 100 kilometre hızda seyrediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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