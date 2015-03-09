Güneş enerjili uçak Dünya turuna başladı



Solar Impulse 2, beş ay içinde toplam 35 bin kilometre yol kat edecek. Dünya turu 25 uçuş gününde tamamlanacak. İsviçreli pilotlar Bertrand Piccard ve André Borschberg'in kullandığı uçak bu sabah Abu Dabi'den havalandı.

Uçak Hindistan ve Myanmar üzerinden Çin'e ulaşacak. Pasifik Okyanusu'nu aşacak uçağın bir sonraki hedefini ABD oluşturuyor. Bir uçtan diğer uca ABD'yi kat edecek uçak, Atlantik Okyanusu'nu geçtikten sonra Güney Avrupa'ya varacak. Solar Impulse 2, Kuzey Afrika üzerinden yeniden başlangıç noktası olan Abu Dabi'ye varacak.

Hedef, yenilenebilir enerjiye ilgiyi artırmak

Pilot André Borschberg, uçuş öncesi yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerjiye ilgiyi artırmayı amaçladıklarını söyledi. Borschberg, "yeşil teknoloji"ye yapılacak yatırımın ekonomik canlılık ve yeni işyerlerinin açılmasını sağlayacağını vurguladı.

Proje ekibinin açıklamasına göre Solar Impulse 2, 12 yıldır sürdürülen bir araştırmanın sonucu. Kanat açıklığı 72 metreye ulaşan uçağın ağırlığı 2,5 ton dolayında. Enerjiyi kanatlara yerleştirilen 17 bin civarındaki solar hücresi sağlıyor. 8 bin 500 metre irtifaya kadar yükselebilen uçak, maksimum 100 kilometre hızda seyrediyor.