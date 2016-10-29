Güne kahve içerek başlamak hiç de iyi bir fikir değil!

Sabah ilk iş olarak kahve içmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Hatta bunun güne başlamanız için harika bir yol olduğuna bile inanıyor olabilirsiniz.

Ama sabah uyanır uyanmaz, özellikle de aç karna kahve içmek hiç de iyi bir fikir değil. Neden mi? İşte nedenlerden bazıları.

1. Mide asidi

Midenizde bulunan hidroklorik asidin seviyesi doğru miktarda olması, vücudunuzun yiyecekleri etkili biçimde sindirmesini sağlar.

Mideniz boşken bu asit çalışacak bir şey bulamaz bu yüzden midede boş çalkalanır ve karın rahatsızlıklarına neden olur.

Aç karna bir fincan kahveyi mideye indirmek ise vücudunuza daha fazla asit koyarak problemin daha da büyümesine yol açar.

2. Kaygı (Anksiyete)

Sabah aç karna boş mideyle güne başlarsanız beyninizin serotonini düzgün şekilde işleme kabiliyetinin azalmasına yol açarsınız. Serotonin mutluluk ve sakinlik hormonudur. Beyniniz bu hormonu düzgün şekilde işleyemezse bu durum anksiete ve depresyona yol açar.

Boş midenin üzerine bir fincan kahve fırlatmak vücudunuzun kortizol ve adrenalin seviyesini yükseleterek daha çok kaygıya neden olur. Bu da kendinizi gergin, sinirli ve halsiz hissetmenize neden olur.

3. Vücudu susuzlaştırma

Aç karna kahve içmek vücudunuzun attığı sıvı miktarını artırır ve bu da vücudun susuz kalmasıyla sonuçlanır.

Eğer siz de sabahları birçok kişi gibiyseniz, susuz kalmaya cevabınız bir fincan daha kahve içmek olur, bu da işleri olduğundan da kötüye götürür.

4. İştah kaybı



Sabahları uyanır uyanmaz ilk iş olarak kahve içtiğim zamanlarda, kendime işlerimin birazını hallettikten sonra doğru düzgün bir şeyler yiyeceğimi söylerdim.

Ama bu asla gerçekleşmezdi, çünkü sonrasında iştahım olmazdı. Kahvenin vücut üzerinde böyle bir etkisi var, bu da kahvenin kilo vermede çok etkili olma nedenlerinden biri.

Ancak kahve günün belli saatlerinde iştahı bastırmanın harika bir yolu olsa da, sabah saatleri o saatlerden biri olmamalı. Kahvaltıya ihtiyacınız var. Eğer kahvaltıyı es geçerseniz, uzun vadede kahvenin vermenize yardımcı olduğu kilolardan daha fazla kilo alırsınız.

Peki kahveyi ne zaman içmeli?



Araştırmacılar, ideal zamanları belirledi ve görünen o ki eğer iyi ve sağlıklı bir kahvaltı yaparsanız, kahveyi hiç vicdan azabı duymadan sabah 10:00'da ve öğlen içebilirsiniz!