'Güne Bakış' programının sunucusu Can Akbel hayatını kaybetti

TRT'de yıllarca Güne Bakış programını sunan efsanevi spiker Can Akbel vefat etti.

TRT'nin ilk haber spikerlerinden ve yıllarca Güne Bakış haber bültenini sunan Can Akbel hayata veda etti. Usta sunucu 1980'li yıllarda TRT'deki pek çok seslendirmede yer alan daha sonra yapımcılık ve sunuculuk görevinde bulunan Cansu Akbel'in babası, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Suna Akbel'in de eşiydi. Medyaradar’da yer alan habere göre, Akbel'in cenazesi yarın ikindi namazının ardından Bebek Camii'nden kaldırılacak.

Can Akbel kimdir?

1934 yılında İzmir/Karantina’da doğdu. 1952’de Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görürken 1954-1956 yılları arasında Ankara Radyosu’nda spiker olarak mesleğe adım attı. Daha sonra meslek eğitimi için Almanya’ya gitti. Kayzer Wilhems Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Batı Almanya Radyo-Televizyonu’nda bir yıl staj gördü. Köln kentinde Federal Basın Dairesi, Almanya’nın Sesi Radyosu ve kurucusu olduğu WDR Türkçe Bölümü yayın müdürlüğü görevlerinde bulundu. Türkiye’ye döndükten sonra, 1968 yılında deneme yayınına başlayan TRT’de, redaktör- spiker olarak çalışmaya başladı. 1999 yılında emekliye ayrıldı. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak deneyimlerini gençlerle paylaşmaktaydı.