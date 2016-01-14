Gündem Çocuk: Hiçbir amaç bir bebeğin öldürülmesini açıklayamaz

Çatışma ortamının son bulması ve çocuk ölümlerinin durdurulması için çağrıda bulunan Gündem Çocuk Derneği, “Hiçbir amaç, hiçbir gerekçe bir bebeğin evinde öldürülmesini açıklayamaz” dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Gündem Çocuk Derneği, Sur’da, Silopi’de, Cizre’de, Nusaybin’de en az 70’i çocuk olmak üzere yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti. Gündem Çocuk, sivil kayıpların asker ve polis ailelerini de hedef alır şekilde yaygınlaştığını hatırlatarak Diyarbakır’da Çınar’daki saldırının barış umutlarını azalttığını belirtti.

Gündem Çocuk Derneği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Diyarbakır’da Çınar Emniyet Müdürlüğü ve Polis Lojmanlarına yapılan bombalı saldırıyı kınıyoruz! Bu saldırının daha çok sivilin ölüm haberini veriyor olmasından dolayı kaygılıyız! Patlama ardından Sur’da yoğunlaşan çatışmalar ve gelen sivil ölümü haberleri acımızı kat kat artırmaktadır. Hiçbir şart ve koşulda sivillerin hedef alınmasının bir açıklaması olamaz. Hiçbir amaç, hiçbir gerekçe bir bebeğin evinde öldürülmesini açıklayamaz. Savaşın daha çok çocuğun ve sivilin ölümüne neden olacağına dikkat çeken dernek bunun “kimsenin göze alamayacağı kadar büyük bir sorumluluk” olduğunu ifade etti.

Açık ki, bu savaşın kazananı yok, bu savaşın sonunda kimse için bir zafer yok. Bu savaşta sadece daha çok çocuğun, sivilin ölümü var. İçine sürüklendiğimiz bu savaş her gün insanlığımızdan biraz daha alıp götürüyor. Artık bir iç savaşın eşiğindeyiz ve bu binlerce çocuğun, yüz binlerce başka insanın ölümü demek! Bu kimsenin göze alamayacağı kadar büyük bir sorumluluk. Bu sebeple, Gündem Çocuk Derneği olarak başta hükümet olmak üzere, tüm siyasetçileri, sivil toplum örgütlerini, her bir yurttaşı, hemen ve elindeki tüm imkânlarla, tüm gücüyle savaşı durdurmak için çalışmaya ve barış için daha güçlü bir şekilde çabalamaya çağırıyoruz.”