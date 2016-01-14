Çınar’da 4 yaşındaki kızıyla şehit olan polis memurunun eşi de ağır yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PKK tarafından düzenlenen saldırıda, 4 yaşındaki kızı ile şehit olan polis memuru Mehmet Şenol Çiftçi'nin eşi İpek Çiftçi de ağır yaralandı. Çiftçi’nin Hatay’daki baba evinde yas var.

Radikal’de yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde PKK’lıların dün gece yarısı emniyet amirliği ile emniyet lojmanlarına bomba yüklü kamyonet, roketatar ve otomatik silahlarla saldırısı sonucu 4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem’le birlikte şehit olan polis memuru Mehmet Şenol Çiftçi’nin (28) baba ocağına ateş düştü.

Saldırıda kızıyla beraber yaşamını yitiren Çiftçi’nin, merkez Antakya ilçesi Açıkdere Mahallesi’nde yaşayan annesi Mevlüde Çiftçi (56) ve babası Ali İhsan Çiftçi’ye (58) acı haberi, Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 112 Acil Servis ekipleri eşliğinde verdi.

Eşi de yaralandı

Haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asılırken Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince taziye çadırı kuruldu. Bu arada, Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan ve ilçedeki polis lojmanında ailesiyle kalan Çiftçi’nin 4 yıllık eşi İpek Çiftçi’nin de saldırıda ağır yaralandığı öğrenildi.

Yaklaşık 6 yıl önce mesleğe başlayan Çiftçi’nin 9 kardeş olduğu belirtildi.