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Yaşam

'Çalışırken günde 3 kez orgazm oluyorum'

İngiliz anne Laura Hallan Hallan, internette seks oyuncaklarıyla ilgili eleştiri yazıları yazmayı çok sevdiğini belirtti

07 Ocak 2015 13:54

İngiliz anne Laura Hallan, son iki yıldır bir internet sitesi için 1000’den fazla seks oyuncağını denediğini ve bu sayede yılda 10 bin sterlin (35 bin lira) kazandığını açıkladı. İşinin onu çok mutlu ettiğini söyleyen genç kadın, “Ben her gün ortalama üç kez orgazm oluyorum. Her gün öğleden sonra çocuklar okuldayken bir seks oyuncağını deniyorum. Sonra kocam işten gelince o oyuncağı birlikte kullanıyoruz” dedi.

İngiliz Sun gazetesine konuşan 31 yaşındaki Hallan, internette seks oyuncaklarıyla ilgili eleştiri yazıları yazmayı çok sevdiğini ve “Grinin Elli Tonu” isimli kitabın film uyarlamasının Şubat ayında gösterime girmesinin ardından işlerinin daha da yoğunlaşacağını düşündüğünü söyledi.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, beş ve yedi yaşlarında iki çocuğu olan Hallan, “Bazı kadınlar erotik kitapları okuduklarında bir annenin deneysel bir cinsel hayat yaşamasını, seks oyuncakları denemesini gerçekçi bulmuyor. Ancak ben bunu yaşıyorum. Hem bir anneyim hem de oldukça heyecanlı bir seks hayatım var” dedi.

Her gün 20 binden fazla seks oyuncağı satan bir internet sitesi için çalışan Hallan, “İnsan 30 yaşını geçip çocuk yaptıktan sonra kalçalarının şişman görünüp görünmediği gibi gereksiz şeylere kafasını takmaktan vazgeçiyor ve daha seksi ve mutlu hissediyor” diye konuştu.

 

'Günde 3 kez orgazm oluyorum'

 

İşinin onu çok mutlu ettiğini söyleyen genç anne “Ben her gün ortalama üç kez orgazm oluyorum. Her gün öğleden sonra çocuklar okuldayken bir seks oyuncağını deniyorum. Sonra kocam işten gelince o oyuncağı birlikte kullanıyoruz” dedi.

Hallan sözlerine “Bu iş sayesinde çok mutluyum ve kocamla olan ilişkim de eskisinden daha güçlü. Bazı insanlar seks oyuncaklarını bir tehdit olarak görüyor ve onları kullanan kişilerin cinsel hayatlarında bir eksiklik olduğuna inanıyor. Oysa ben bunun tam tersinin doğru olduğunu düşünüyorum. Seks oyuncakları zaten hareketli olan bir cinsel yaşamı daha da iyi hale getiriyor” dedi.

 

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