Günde 10 porsiyon meyve sebze ömrü uzatıyor

Londra'daki Imperial College Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, günde 10 porsiyon sebze ve meyve yemek yılda 7,8 milyon erken ölümün önüne geçebilir.

Araştırmacılar 95 ayrı araştırmadan veri çekerek 2 milyon insanın yeme alışkanlıklarını inceledi.

Uluslararası Epidemoloji Dergisi'nde yayımlanan araştırma, sebze ve meyvelerin ömrü uzattığını öne sürüyor.

Yapılan incelemeler yarım muz, bir armut veya üç dört kaşık ıspanak (80 gram) kadar ufak bir porsiyonun bile kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yaradığını kanıtlıyor.

Kanser riskini azaltan sebzeler:

Kalp hastalıkları ve inme risklerini azaltan sebze meyveler:

Hiç meyve yemeyen kişilerle karşılaştırıldığında:

Araştırmacılar henüz 800 gramdan fazla meyve ve sebze yemenin daha yararlı olup olmadığını bilmiyorlar.

Ancak birçok insan Dünya Sağlık Örgütü'nün günde 5 porsiyon (400 g) meyve ve sebze yeme önerisine dahi yaklaşamıyor.

Araştırmacılardan Doktor Dagfinn Aune, "Sebze ve meyve yemenin kolestrol seviyesini ve tansiyonu düşürdüğü, ayrıca damarların ve bağışıklık sisteminin sağlığına yararlı olduğu kanıtlandı. Bunun nedeni sebze ve meyvelerin kompleks yapıda besin maddelerine sahip olması olabilir. Mesela, sebze ve meyvelerde antioksidan var, bu da DNA hasarını azaltarak, kanser riskini azaltıyor" diyor.

BBC'ye konuşan Doktor Aune, araştırma bulgularının kimseyi günde 5 porsiyondan fazla sebze ve meyve yemek zorunda bırakmadığına dikkat çekti.

"Günde 5 porsiyon önerisini yükseltmenin yalnızca sağlığa olan yararlarını düşünmek yetmez, bunun uygulanabilir olup olmadığını da düşünmeliyiz. Araştırmamız günde 5 porsiyon önerisini destekliyor, hatta daha fazla meyve sebze yemenin daha da yararlı olduğunu gösteriyor" dedi.

İngiltere Genel Sağlık baş beslenme uzmanı Doktor Alison Tedstone da, "Günde 5 porsiyonluk bir hedef koymak sağlıklı ve dengeli beslenmenin yapıtaşı, ayrıca birçok hastalığın önüne geçebilmenin uygulanabilir bir formülü. 5 porsiyondan fazla meyve ve sebze yemek iyi bir şey ancak gerçekçi olmayan bir beklenti yaratıyor" dedi.

Araştırmacılar inceledikleri 95 araştırmada yaşam tarzı, egzersiz yapmak gibi sağlığı etkileyen faktörleri hesaba katmadılar; ancak Doktor Aune, sonuçların oldukça sağlam olduğunu söylüyor.