T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Güncellenen Whatsapp'a hangi özellikler geldi?

Artık mesajlar okundu ve okunmadı olarak işaretlenebilecek

16 Kasım 2015 22:05

Whatsapp yine sessiz sedasız güncellendi. Bakın iPhone ve Android cihazlara gelen bu güncelleme ile Whatsapp'a hangi yeni özellikler eklendi?

Artık Whatsapp üzerinden bağlantı adresi paylaşırken bağlantının önizleme sürümünü de görebiliyorsunuz. Bunun dışında ayarlar bölümündeki tasarım değişikliği güncelleme ile gelen büyük yenilikler arasında yer alıyor.

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'lara özel olan 3D Touch özelliği için de yenilikler yapan Whatsapp'ta artık sohbetlere hızlıca Peak and Pop özelliğiyle bakabilirsiniz. Yani ekrana baskı uyguladığınızda mesajlara hızlıca göz atabileceksiniz.

 

Güncellenen Whatsapp’a neler geldi?

 

- Sohbete özel bildirim ayarları ve sessize alma

- Sohbetleri okunmadı veya okundu şeklinde işaretleme

- Eklenmiş birçok ifade (emoji). Ayrıca, bazı ifadelere dokunarak ve basılı tutarak farklı renk seçebilirsiniz.

- Kişi kartı aldığınızda şimdi hızlıca mesaj gönderebilir veya WhatsApp'ı varsa bu kişileri kaydedebilirsiniz

- Ayarlar > Sohbetler ve Aramalar'dan WhatsApp aramaları sırasındaki veri kullanımını azaltma

Güncellemeyi dilerseniz telefonunuzdan, dilerseniz de bilgisayar başından yapabilirsiniz.

 

ETİKETLER

whatsappyeni özelliklergüncellememavi tikokunmadı özelliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24