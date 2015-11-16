Güncellenen Whatsapp'a hangi özellikler geldi?

Whatsapp yine sessiz sedasız güncellendi. Bakın iPhone ve Android cihazlara gelen bu güncelleme ile Whatsapp'a hangi yeni özellikler eklendi?

Artık Whatsapp üzerinden bağlantı adresi paylaşırken bağlantının önizleme sürümünü de görebiliyorsunuz. Bunun dışında ayarlar bölümündeki tasarım değişikliği güncelleme ile gelen büyük yenilikler arasında yer alıyor.

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'lara özel olan 3D Touch özelliği için de yenilikler yapan Whatsapp'ta artık sohbetlere hızlıca Peak and Pop özelliğiyle bakabilirsiniz. Yani ekrana baskı uyguladığınızda mesajlara hızlıca göz atabileceksiniz.

Güncellenen Whatsapp’a neler geldi?

- Sohbete özel bildirim ayarları ve sessize alma

- Sohbetleri okunmadı veya okundu şeklinde işaretleme

- Eklenmiş birçok ifade (emoji). Ayrıca, bazı ifadelere dokunarak ve basılı tutarak farklı renk seçebilirsiniz.

- Kişi kartı aldığınızda şimdi hızlıca mesaj gönderebilir veya WhatsApp'ı varsa bu kişileri kaydedebilirsiniz

- Ayarlar > Sohbetler ve Aramalar'dan WhatsApp aramaları sırasındaki veri kullanımını azaltma

Güncellemeyi dilerseniz telefonunuzdan, dilerseniz de bilgisayar başından yapabilirsiniz.