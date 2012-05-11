Günay'dan Fazıl Say'a çağrı: Öfkeden kurtul ve gitme

Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Fazıl Say'a seslendi: Ben kimsenin ülkemizden gitmesini istemiyorum.

Hürriyet gazetesinden Zeynel Lüle'nin haberine göre Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye Dostları Grubu’nun davetlisi olarak konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye’nin uluslararası alanda tanıtımı açısından dünyaca ünlü Türk sanatçıların önemine değindiği konuşmasının ardından Türkiye’yi temelli olarak terk etme sürecinde olan Fazıl Say hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hiçbir Türk sanatçının ülkesiyle ilgili olumsuz bir duygu taşımasını arzu etmediğini belirten Bakan Günay, “Ben Türkiye’nin turizm ve kültür işlerini koordine etmekle sorumlu bir hükümet üyesi olarak hiçbir sanatçı arkadaşımı incitici söz söylememeye özen gösteririm, gösterdim. Ancak bazı arkadaşlarımız ısrarla olumsuz şeyler söylerlerse onun değerlendirmesini de topluma bırakırım. Ben kimsenin ülkemizden gitmesini, on milyonlarca insan Türkiye’ye koşarak gelirken benim ülkemden insanların yaşayacak başka yer aramasını büyük üzüntü ile karşılarım, gerçekten ve bunun geçici bir öfke olduğuna inanmak isterim. Bir süre sonra Türkiye’den daha güzel yaşanacak bir yer olmadığını yüksek sesle söylenecek hale gelmesini arkadaşlarımızın iç duyguları haline gelmesini arzu ederim” dedi.

Şivan Perver gelecek

Türkiye’den haklı veya haksız biçimde koparılmış insanlara hükümet olarak tüm kolların ve kanatların açıldığını ifade eden Bakan Günay, Şivan Perver’in de yakınlarda Türkiye’ye gelerek güzel bir konser vereceğini umut ettiğini söyledi.

“Ayrım yapmadan Nazım Hikmet’i, Akif’i, Fikret’i, Necip Fazıl’ı birbirinden ayırmadan başımıza taç etmeye çalışıyoruz” diyen Günay, Fazıl Say’a atıfta bulunarak doğdukları topraklardan kopuş sevdasına kapılanların biran evvel bu sevdadan ve öfkeden vazgeçecekleri bir ortamı hissetmelerini ve bundan vazgeçmelerini temenni etti.