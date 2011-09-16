-Günay: Turizmde dünya ortalamasının üzerindeyiz ANTALYA (A.A) - 16.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'nin turizmde bu yıl yine dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, ''Yüzde 10'lar civarında bir artıyla yılı kapatacağız'' dedi. Senfonik Mehter Orkestrası'nın Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Aspendos Antik Tiyatrosun'daki konserini izlemek üzere Antalya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Manavgat'ın Ulualan mevkisinde bakanlığının katkılarıyla yapılan Atık Su Arıtma Tesisi'ni inceledi. Bölgede daha fazla bağlantılar kurmak, köyleri de sistemin içine dahil etmek istediklerine değinen Günay, Manavgat arıtmasının denize deşarj ihtiyacını karşılamak için de gerekli kaynağı bulacaklarını aktardı. Günay, 2012 yılı yatırım programına bu projelerin hepsinin gireceğini, ancak Antalya'nın turizmde taşıdığı önemin gözönünde bulundurularak bu yıl içerisinde ek ödenek bulmaya çalıştıklarını bildirdi. Gelecek hafta Manavgat'a gelecek olan bir ekibin teknik incelemelerde bulunacağını ve öncelik sıralaması yaparak, acil olan yatırımlar için kaynak ayrılacağını dile getiren Günay, ''Çünkü biz mavi bayrakta iyi bir sıralama yakaladık. Hem Avrupa'da hem dünyada turizmdeki bu önemli avantajımızı, adımımızı geri atmak istemiyoruz. Arıtma da mavi bayrağın ve sürdürülebilir turizmin temel altyapılarından birisi. Bütün bu alanlardaki eksikliklerimizi tespit etmeye ve gidermeye çalışıyoruz'' diye konuştu. Türkiye'de turizmde çok iyi bir yere gelindiğini dile getiren Bakan Günay, şöyle konuştu: ''Bu yıl yine dünya ortalamasının üzerindeyiz. Yüzde 10'lar civarında bir artıyla yılı kapatacağız. O seviyede gidiyoruz inşallah. Antalya 10, Türkiye 30 milyonu aşmış olacak. Bu yıl ilk defa daha yukarılarda rakamlar bekliyorum inşallah. Dünyada 7, Avrupa'da 5'inci sıradayız. Bunun için de altyapımızı geliştirip, dünya standartlarının üzerine çıkmamız gerekiyor. 2015 yılına kadar Akdeniz'in en temiz sahillerini yakalamak temel hedefimizdir.'' Çalışmaların merkezinin Antalya olduğuna değinen Günay, İzmir'e kadar olan tüm bölgeyi çok önemsediğini ifade ederek, ''Ancak Antalya Türkiye'de turizmdeki bu sıçramanın amiral gemisidir. Biz de Antalya'nın hak ettiği neyse onu geciktirmeden yapmaya çalışıyoruz'' dedi. Bakan Günay, bir gazetecinin bölgede golf sahaları oluşturulması yönünde bir proje olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, konuyla ilgili talebi bildiğini ve doğru bir talep olduğunu düşündüğünü vurguladı. Antalya'da yeteri kadar konaklama tesisi olduğunu belirten Bakan Günay, yeni tesislerin kitle tesisinden çok, butik tesisler olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi. Kentte kitle turizminin yoğun olduğu bölgelerde farklı aktiviteler getirecek altyapılar inşa edilmesini isteyen Günay, golf sahası ile okçuluktan futbola kadar farklı spor alanları yapılabileceğini belirtti.