-GÜNAY: SAVARONA İÇİN TALEPTE BULUNACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 03.10.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Savarona yatının sözleşmesinin feshi için Maliye Bakanlığının bir çalışmayı başlattığını belirterek, ''Gemi tekrar Maliye Bakanlığına dönerse amacına kullanım için bir talepte bulunacağız'' dedi. Günay, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde düzenlenen 8. Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı'nı gezdi. Bakan Günay, burada gazetecilerin, fuhuş baskını yapılan Savarona yatıyla ilgili sorularına verdiği yanıtta, ''Maliye Bakanlığının bir fesih işlemi var. Gerçekleştirirse yeni bir değerlendirme düşüneceğiz'' ifadesini kullandı. Gemi ile ilgili tahsisin kurallarına uygun sürdürülmediğine ilişkin bilgi ve ortak bir kanaatin bulunduğuna işaret eden Günay, sözlerine, ''Maliye Bakanlığı fesih işlemlerini başlattı. Bundan sonra gemi tekrar Maliye Bakanlığına dönerse amacına kullanım için talepte bulunacağız. Ama henüz işin başındayız'' diye devam etti. Bakanlığının bu olaydan önce geminin tarih ve kültür amacı çerçevesinde kullanımına yönelik bir girişiminin olduğunu anımsatan Günay, ''Bir çözüm bulacağız. Ama keşke böyle sevimsiz bir tartışma olmasaydı. Olmadan önce taleplerimiz olmuştu ama şimdi dikkatler daha çok yoğunlaştı'' dedi. -BAKAN GÜNAY, TANITIM UÇUŞU YAPTI- Bakan Günay, sorulara verdiği yanıtın ardından golf arabası ile fuarda sergilenen uçakları inceledi. Bir Türk yatırımcının da ortakları arasında bulunduğu Eclipse firması tarafından üretilen Eclipse 500c tipi jet uçağı hakkında yetkililerinden bilgi alan Günay, uçakla yaklaşık 30 dakikalık bir deneme uçuşu gerçekleştirdi.