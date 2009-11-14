Günay: Aleviler ezildi, Kürtler inkâr edildi

T24 - Hacı Bektaş Veli için düzenlenen törende konuşan Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, “Aleviler ezildi, karalandı. Kürtler yok denildi, inkâr edildi. İnsanlarımızı eşit yurtlaşlıkta birleştirelim” dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği tarafından düzenlenen ''Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli'yi Serçeşme'de Anıyoruz'' adlı etkinliğe katılmak için geldiği Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, restorasyon çalışmaları süren Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ve Müzesi'ni gezdi.



Şifalı olduğuna inanılan Arslanlı Çeşmeden su içen Günay, Hacı Bektaş Veli'nin mezarı başında da dua etti.



Bakan Günay, Hacı Bektaş Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ''Yundum, yıkandım, arındım. Sadece yüreğimdeki sıcaklıkla ve samimiyetle sizin karşınıza geldim'' diye konuştu.



Günay şunları söyledi: “Bakın ABD, 40 yıl önce aynı otobüse binmediği insanlardan, aynı sofrada, aynı salonda bulunmaktan hazzetmediği insanlar kümesinden birisini bilgisine, vatanseverliğine güvenerek devletinin başına seçti. Dünya ne kadar değişiyor görüyor musunuz? Ama Türkiye hala bunu anlamakta güçlük çekiyor.



Biz diyoruz ki bu ülkede eşit yurttaşlık sorunu var. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak bir ve eşit olma talebi ve sorunu var. Türkiye'de Aleviler, ezildi, dışlandı, kötülendi, karalandı. Türkiye'de Kürtler yok denildi, inkâr edildi. 'Böyle bir köken, böyle bir dil yok' denildi, 'böyle bir inanç yok' denildi. Bunları kaldıralım. Artık dünyada bu tabular, bu ayrımlar, bu kamplar bitti. İnsanlarımızı eşit yurttaşlık hakkında, hukukunda birleştirelim.



'Eşit yurttaşlık talebi mi var, herkes eşit zaten, Anayasa'da öyle yazıyor' dediler. Herkes eşitse Kadıköy Meydanı’nda binlerce, yüz binlerce insan niye eşit yurttaşlık istiyoruz diye toplandılar? Ezberlerimizden vazgeçmemiz, her şeye yeniden bakmamız gerekiyor.''