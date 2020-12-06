Gün Zileli, Perinçek'in 140journos'ta anlattıklarına 'palavra' dedi: "TİP 61'de seçimlere girmedi, Mahir'le de arkadaşlığı yoktu"

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140journos'un Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i anlattığı "Kısmen iktidar" belgeselindeki Perinçek'in kimi açıklamaları için Aydınlık hareketinden ayrılan yazar Gün Zileli "Palavra" dedi.

Zileli kişisel internet sitesinde "Çarkçıbaşı" başlığı ile yayımladığı yazısında "Doğu Perinçek, kısmen yanlış hatırladığı, kısmen de, kendi zamanından böbürlenmelerine karşı çıkacak az insan kaldığı için savaş ve gençlik yıllarıyla ilgili bol palavra sıkan ihtiyarlara benzemektedir giderek" diye yazdı.

Zileli, 1961 yerel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'ne ilk kez oy verdiğini söyleyen Perinçek'in doğru söylemediğini ifade ederek " 13 Şubat 1961 tarihinde kurulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) doğal olarak bu seçimlere katılamadı" diye yazdı.

TIKLAYIN: Doğu Perinçek hayatını konu alan belgeselde konuştu: Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim

İlgili bölüm şöyle:

"1961 yerel seçimleri oldu mu?"

1961’de Yerel Seçimler Oldu mu? 1961 yılında yerel seçimler olmadı, 15 Ekim 1961 tarihinde genel seçimler oldu. 13 Şubat 1961 tarihinde kurulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) doğal olarak bu seçimlere katılamadı. TİP’in katıldığı ilk seçim, 17 Kasım 1963 tarihli yerel seçimlerdir. Dolayısıyla TİP ilk olarak bu seçimlerde radyo konuşmalarıyla sesini duyurdu. Genel Başkan Mehmet Ali Aybar bu seçimlerde radyo konuşması yapmakla birlikte, “işçiler, köylüler, marabalar…” hitabıyla büyük dikkat çeken konuşmaları yapan Aybar değil, Yaşar Kemal ve Avukat Orhan Arsal’dır (Bkz: Yarılma, s. 115-116). Zaten Doğu Perinçek’in “erken ‘60’lar”daki sola ilişkin bilgisi kısıtlıdır ve kulaktan dolmadır. Çünkü kendisi, “1961 yılındaki yerel seçimlerde” Aybar’ı dinlediğini iddia ettiği tarihte, DP’nin mirası için AP ile kavga halinde olan Ekrem Alican’ın Yeni Türkiye Partisi’nin (YTP) Gençlik Kolları üyesiydi, yani henüz solcu değildi. 1963 yılında TİP taraftarı olmuş olsa da, gelişmelerle henüz o kadar ilgili biri değilmiş ki, 1963 yılındaki yerel seçimlerin 1961 yılında yapıldığını sanıyor, emekçilere hitaplarıyla o seçimlerin kahramanları haline gelen Yaşar Kemal’i ve Orhan Arsal’ı hatırlamıyor.

"Benerci hakkında..."

Gün Zileli, Perinçek'in "Benerci'de Hindistan Komünist Partisi liderini anlatıyor Nazım" sözleriyle ilgili de "Benerci'nin lider olmadığını, Hindistan Komünist Partisi'nin bir üyesi" olduğunu vurguladı

Doğu Perinçek, Nâzım Hikmet’in Benerci Kendini Niçin öldürdü kitabı hakkında da bazı yanlış bilgilere sahip. Birincisi, kitabın ismi “Nasıl öldürdü” değil “Niçin öldürdü”dür. İkincisi, Benerci Hindistan Komünist Partisi’nin başkanı değil, Kalküta bölgesinde İngiliz emperyalizmine karşı mücadele eden HKP’nin bir üyesidir. İntiharının nedeni ise, arkadaşlarının ona hatalı bir şekilde “polis” yaftası asmalarıdır. İlk olarak 1932 yılında Sühulet Matbaasında basılan bu kitapta Nâzım, aslında, Hindistan’daki gerçek bir olaydan yola çıkarak o sıralar Komintern ve TKP tarafından kendisine “ajan” ya da “Troçkist” damgası vurulmasına anıştırma yapmaktadır.

TIKLAYIN: Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın arkadaşından Perinçek'e yanıt: Bu faşist demagogun yüzüne ne Deniz ne de Mahir bakıyordu!

Zileli, Perinçek'in Mahir Çayan'la arkadaşça bir diyaloğu olmadığını da yazdı.

"Kulaklarını çekmiş!"

Ve D. Perinçek “dolduruşa gelmiş” “çocukların” (Mahir ve Deniz’in) “kulaklarını çekivermiş". Kendini dev aynasında mı görüyor, yoksa “çocukları” “cüce aynasında” mı, belli değil. Sanki kendisi orta yaşta bir öğretmen, Deniz’le Mahir de anaokulu öğrencisi! Oysa gerçeklikte yok böyle bir şey. Mahir’le, bırakın “kulağını çekmeyi” arkadaşça bir diyalogları bile yoktu. Çok sevecen bir insan olan Deniz, Doğu’nun bazı “nasihatlerini” ayıp olmasın diye dinlemiş olabilir, bilmiyorum. Hepsi bu. Tam bir haddini bilmezlik ve geçmişi yeniden ve yalan yanlış yazmak Perinçek’in bu sözleri!

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