Gümüşlük'te Romano rüzgarı esti

Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde 14\'üncü Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali\'ne konuk olan İtalyanların piyano virtüözü Romano Pallottini, 2500 yıllık tarihi taş ocağında izleyici ile buluştu.

Solist olarak sayısız resital veren Romano Pallottini, dünyanın çeşitli merkezlerinde performans sergiledi, radyo yayınlarına katıldı. İtalya\'daki Milano, Bologna, Roma, Napoli, Pesaro ile \'Orchestra Filarmonica Marchigiana\' gibi orkestra ve oda orkestralarıyla sahneyi paylaşan sanatçı, Tahran\'dan Romanya\'ya, Çin\'den Kuveyt\'e kadar geniş bir coğrafyada birçok konser salonunda ve festivalde izleyicisi ile buluştu. Bodrum\'un Gümüşlük mahallesindeki 25 asırlık antik taş ocağında izleyici karşısına çıkan İtalyan piyanist Romano Pallottini, yoğun ilginin olduğu konserde Mozart, Faur‚ Chopin ve Mussorsky\'nin eserlerine yer verdi.

Sanatçı, programına Wolfgang Amadeus Mozart\'ın, üç bölümden oluşan \'Sonata K 330\' adlı eseriyle başladı. Ardından Gabriel Faur\'nin, \'Barcarolle in a minor op.26\' adlı yapıtını seslendiren Pallottini, ilk bölümün sonunda Frederic Chopin\'in, \'Nocturne op 55 no.2\' adlı eseriyle Bodrumlu klasik müzikseverlerin karşında idi. Pallottini, programın ikinci yarısında Modest Mussorsky\'nin on bölümden oluşan \'Pictures at an exhibition\' adlı eserini seslendirdi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Romano Pallottini, konserin sonunda izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Festivalde bir konser vermek için Gümüşlük\'te bulunan İtalyan piyanist Romano Pallottini, Gümüşlük Festival Akademisi bünyesinde düzenlenen piyano masterclassına da katılarak genç yeteneklere eğitim verdi.

FOTOĞRAFLI