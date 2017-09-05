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Kültür-Sanat

Gümüşlük Festivali, Onay ile sona erdi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde düzenlenen 14'üncü Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın 2 bin 500 yıllık tarihi antik taş ocağında verdiği konserle sona erdi

05 Eylül 2017 15:45

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde düzenlenen 14\'üncü Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay\'ın 2 bin 500 yıllık tarihi antik taş ocağında verdiği konserle sona erdi.
Bodrum\'da 26 Temmuz ila 4 Eylül arasında gerçekleştirilen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Bodrumlu müzikseverlerin 6 hafta boyunca ilgi odağı oldu. Festivali yaklaşık 12 bin sanatsever izledi. Liba Laboratuvarları sponsorluğunda gerçekleşen ve çok sayıda klasik müzikseverin katıldığı kapanış konserinde; Piyanist Gülsin Onay, daha önce hiç seslendirmediği eserlere yer verdi. Johann Sebastian Bach, Van Beethoven ve George Enescu\'nun birer eserini seslendiren dünyaca ünlü piyanist, Franz Liszt\'ten ise iki eserle festival sahnesinde yer aldı.
Taşta ve suda/kumda konseptleri altında klasiğin yanı sıra birçok farklı müzik türünü de içinde barından festivalin bu yıl son konuğu olan piyanist Gülsin Onay, bayramın son gününde verdiği konserle dinleyenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı. Tarihi mekanı tamamen dolduran klasik müzikseverlere keyifli bir gece yaşatan Onay, konserin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.
Tarihi mekanı dolduran klasik müzikseverlerin yoğun alkışları ile tekrar sahneye gelen Onay, bu defa iki bis yaparak altı haftadır devam etmekte olan festivali, bir sonraki yıla kadar sonlandırdı.
Festivalin aynı zamanda sanat danışmanlığını da yapan Gülsin Onay, kapanış konuşmasında festival hakkında izleyicilere bilgi verdi ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Onay, \"Yine bu sene, hem gecesi hem de gündüzü müzikle dolu geçirdiğimiz 1.5 ay boyunca; enstrümanlarında virtüöz, dünyaca tanınan, yerkürenin dört bir yanından onlarca sanatçıyı ve toplamda 5 farklı enstrümanda, geleceğin müzisyenleri olacaklarına emin olduğumuz 100\'ün üzerinde öğrenciyi dinleme fırsatı bulduk. Hem biz müzisyenler için hem de siz müzikseverler için yine unutulmaz, harika bir festival dönemine tanık olduk. Ama tüm bu unutulmaz anların ve büyüleyici müzik şölenlerinin; siz dinleyicilerimizin, festival dostlarımızın ve festivalimizin bütün aşamalarında bize her türlü desteği veren sponsorlarımızın değerli katkıları sayesinde gerçekleştiğini de unutmamamız lazım\" dedi.
Onay, festivali yaklaşık 12 bin sanatseverin izlediğini söyledi.

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