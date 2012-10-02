Gümüşhane'de kamyon minibüsün üzerine devrildi; 9 ölü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Ağıl köyü yakınlarında minibüs ile kamyonun çarpışarak dereye yuvarlandıkları kazada 9 kişi öldü.

Erzincan'dan Kelkit'e giden sürücüleri henüz belirlenemeyen 29 M 0413 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 06 BF 759 plakalı kamyon, Ağıl köyü yakınında çarpıştıktan sonra dere yatağına yuvarlandı.

Kamyon dere yatağında minibüsün üzerine devrildi.

Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda, kazada 9 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Vali Mayda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Yaralılardan 2'si Erzincan'a gönderildi. Araçta sıkışan kamyon şoförünün çıkarılması için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor'' dedi.