Gümüşhane Belediyesi 1. Açıkhava Tiyatro Festivali başladı

29 Mart 2021’de kurulan Karadeniz Tiyatro Kooperatifi, kuruluşundan 2.5 ay sonra ilk projesini gerçekleştirdi.

Gümüşhane İlinde faaliyet gösteren ve yeni sahnesini açan Yankı Kumpanya ve Genel Sanat Yönetmeni Mesut Budak’ın alt yapısını hazırladığı festival projesi daha yakın tarihe kadar sineması bile olmayan Gümüşhane ve kent için çok önemli bir kültürel gelişme.

Gümüşhane Belediyesi 1. Açıkhava Tiyatro Festivali'nin korteji ve açılış gösterileri Pat Atölye tarafından yapılırken, ilk gösterimini 16 Haziran 2021 tarihinde Ferdi Akarnur, Kayra Şenocak, Pelin Öztekin ve Dost Elver’in oynadığı Tiyatro Temaşanın "Seni unutmak istemedim ki" adlı oyunu oldu.

Tiyatro ile pandemi gibi bir dönemde buluşan Gümüşhaneliler ilk gösterime büyük ilgi gösterdi ve oyuna 500 kişi geldi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, bu faaliyeti yapmaktan ve sanatçıları şehir adına ağırlamaktan çok memnun olduğunu ifade etti. Karadeniz Tiyatro Kooperatifi Başkanı Cem Kaynar ise Kooperatif olarak Karadeniz Bölgesinde birçok İlde bu ve benzeri projeleri hayata geçirmek ile ilgili olumlu gelişmelerin müjdesini verdi.

Festival programı şöyle:

23 Haziran

Yankı Kumpanya/Kamuranın Melekleri

30 Haziran

Tiyatro Panki/ Aldatan Oyun

7 Temmuz

Düşevi Oyuncuları /Bir Kadın Uyanıyor

14 Temmuz

İris Sanat Tiyatrosu/ Darbeli Çocuklar

28 Temmuz

Hayal Atölyesi Tiyatrosu/Kahvede Şenlik Var

4 Ağustos

Yankı Kumpanya/Boş Tuval

11 Ağustos

Uygur Kardeşler/Hey Gidi Günler

18 Ağustos

Karma Sahne/Kadınlar, Filler Ve Saireler

25 Ağustos

Yankı Kumpanya /Aşkın Anotomisi