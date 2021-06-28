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Kültür-Sanat

Gümüşhane Belediyesi 1. Açıkhava Tiyatro Festivali başladı

28 Haziran 2021 14:34

29 Mart 2021’de kurulan Karadeniz Tiyatro Kooperatifi, kuruluşundan 2.5 ay sonra ilk projesini gerçekleştirdi.

Gümüşhane İlinde faaliyet gösteren ve yeni sahnesini açan Yankı Kumpanya ve Genel Sanat Yönetmeni Mesut Budak’ın alt yapısını hazırladığı festival projesi daha yakın tarihe kadar sineması bile olmayan Gümüşhane ve kent için çok önemli bir kültürel gelişme.

Gümüşhane Belediyesi 1. Açıkhava Tiyatro Festivali'nin korteji ve açılış gösterileri Pat Atölye tarafından yapılırken, ilk gösterimini 16 Haziran 2021 tarihinde Ferdi Akarnur, Kayra Şenocak, Pelin Öztekin ve Dost Elver’in oynadığı Tiyatro Temaşanın "Seni unutmak istemedim ki" adlı oyunu oldu.

Tiyatro ile pandemi gibi bir dönemde buluşan Gümüşhaneliler ilk gösterime büyük ilgi gösterdi ve oyuna 500 kişi geldi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, bu faaliyeti yapmaktan ve sanatçıları şehir adına ağırlamaktan çok memnun olduğunu ifade etti. Karadeniz Tiyatro Kooperatifi Başkanı Cem Kaynar ise Kooperatif olarak Karadeniz Bölgesinde birçok İlde bu ve benzeri projeleri hayata geçirmek ile ilgili olumlu gelişmelerin müjdesini verdi.

Festival programı şöyle:

23 Haziran 
Yankı Kumpanya/Kamuranın Melekleri 

30 Haziran 
 Tiyatro Panki/ Aldatan Oyun 

7 Temmuz 
Düşevi Oyuncuları /Bir Kadın Uyanıyor

14 Temmuz 
İris Sanat Tiyatrosu/ Darbeli Çocuklar

28 Temmuz 
Hayal Atölyesi Tiyatrosu/Kahvede Şenlik Var

4 Ağustos
Yankı Kumpanya/Boş Tuval

11 Ağustos
 Uygur Kardeşler/Hey Gidi Günler

18 Ağustos 
Karma Sahne/Kadınlar, Filler Ve Saireler

25 Ağustos 
Yankı Kumpanya /Aşkın Anotomisi 

Gümüşhane Belediyesi
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