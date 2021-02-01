Gümüşe 'Reddit' etkisi; 7 yılın zirvesine çıktı

Reddit forumları üzerinden örgütlenerek ABD merkezli oyun mağazası zinciri GameStop'un hisse fiyatlarınının uçurulmasının ardından, kullacıların gümüşe yönelmesiyle gümüş, yeni haftada yüzde 10'dan fazla yükselerek 7 yılın zirvesine ulaştı.
Gümüş fiyatları, Reddit'teki örgütlenmenin ardıdan yükselişe geçti. Yeni haftaya yüzde 10'dan fazla yükselişle başlayan gümüş, 7 yılın zirvesini gördü.
Geçen hafta perşembe günü artışa geçen gümüş, dolar bazında ons başına 30,07 dolara kadar yükseldi. Türk lirasında ise gümüşün gramı 6,90 liraya denk geliyor.