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Ekonomi

Gümüşe 'Reddit' etkisi; 7 yılın zirvesine çıktı

01 Şubat 2021 11:22

Reddit forumları üzerinden örgütlenerek ABD merkezli oyun mağazası zinciri GameStop'un hisse fiyatlarınının uçurulmasının ardından, kullacıların gümüşe yönelmesiyle gümüş, yeni haftada yüzde 10'dan fazla yükselerek 7 yılın zirvesine ulaştı.

Gümüş fiyatları, Reddit'teki örgütlenmenin ardıdan yükselişe geçti. Yeni haftaya yüzde 10'dan fazla yükselişle başlayan gümüş, 7 yılın zirvesini gördü.

Geçen hafta perşembe günü artışa geçen gümüş, dolar bazında ons başına 30,07 dolara kadar yükseldi. Türk lirasında ise gümüşün gramı 6,90 liraya denk geliyor.

 
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