Reddit’te örgütlenen, dünya piyasalarını karıştıran 'GameStop hareketi'nin arkasındaki isim: Bunu beklemiyordum

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Reddit forumları üzerinden örgütlenerek ABD merkezli oyun mağazası zinciri GameStop'un hisse fiyatlarını uçuran ve hedge fonlarını alt üst eden küçük yatırımcı hareketine önderlik eden Keith Gill, yaşananlara kendisinin bile şaşırdığını ifade etti.

Wall Street Journal'a konuşan 34 yaşındaki Gill, "Bunu beklemiyordum" dedi.

Küçük yatırımcıları GameStop'a yönlendiren paylaşımın yapıldığı Reddit forumu 'WallStreetBets'te “DeepF.ckingValue” mahlasıyla tanınan Gill, planının Kongre'nin, ABD Merkez Bankası'nın, hedge fonlarının, medyanın, ticaret platformlarının ve yüz binlerce yatırımcının dikkatini çekmek olmadığını ifade etti.

Gill, "Bu olay benden çok daha büyük. Bireysel yatırımcıları destekliyorum. Onların ne düşündüğünü gösterme hakkına inanıyorum" dedi.

Gill'in annesi, "Bu çılgınlık ilk başladığında ona ilk olarak 'Yaptığınız yasa dışı mı?' diye sordum, o da 'hayır' yanıtını verdi" diye konuştu.

Reddit'te örgütlenen küçük yatırımcılar, 2019’da 470 milyon dolar zarar açıklayan GameStop'a bu ay yatırım yaptı. Melvin Capital Management ve Citron Research gibi hedge fonlar hissenin düşeceği yönünde pozisyon almış ve açığa satış yapmıştı. Küçük yatırımcıların örgütlenmesiyle 3 dolarlık hisse fiyatı çarşamba günü yüzde 135 değer kazanarak 247 dolar 51 cente kadar fırladı.