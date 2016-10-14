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Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan 'Cirque Du Soleil'in TIR'ları için açıklama

Dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque Du Soleil'in 14 kamyon malzemesi İpsala Gümrük Kapısı'nda bekletiliyordu

14 Ekim 2016 02:26

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dünyanın en ünlü canlı gösteri topluluklarından Kanada merkezli Cirque Du Soleil'in (Güneş Sirki), parası peşin ödenmesine rağmen Antalya'ya gelmediği iddiasıyla, yüklenici firmanın topluluğun İstanbul'daki gösterisi sonrası mahkeme kararı ile İpsala Gümrük Kapısı'nda ekipmanlarına el konulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Tarafların anlaştığını bildiren Tüfenkci, “İpsala Gümrük Kapısı'nda bekletilen TIR'ları ve ihtiyati tedbir kararı alınan tırlar için taraflar uzlaştı, tedbir kaldırıldı" diyerek, şu bilgileri verdi:

"Cirque Du Soleil'in İpsala'da bekleyen tırları konusunda taraflar uzlaştı. İpsala gümrük sahasında 18 adet tıra, 24 ATA karnesi muhteviyatı eşyaya, Eso Organizasyon firmasının İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 06/10/2016 tarihli kararı çerçevesinde Gümrük işlemleri durdurulmuştu.

İpsala İcra Müdürlüğü'nce 5 tır için ihtiyati tedbir tutanağı düzenlenmiş diğer taraftan taraflar arasında uzlaşma görüşmeleri devam etmekteydi. Şu an itibariyle taraflar uzlaşmış ve ihtiyati tedbir kararı kaldırılmıştır."

 

 

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