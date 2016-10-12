T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque Du Soleil'in 14 kamyon malzemesi gümrükte bekletiliyor

Grubun malzemeleri İpsala Gümrük Kapısı'nda bekletiliyor

12 Ekim 2016 01:00

Expo Antalya'da gösteri yapması için anlaşılan ve 2 milyon 250 bin Euro'yu peşin olarak alan Cirque Du Soleil topluluğu, 15 Temmuz darbe girişimi gerekçesiyle gösteriyi iptal etti ancak aldıkları ödemeyi iade etmedi. Bunun üzerine mahkemeye başvuran organizatör firma gösteri malzemelerine tedbir uygulandı.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, gösteri sanatları alanında dünyanın en ünlü topluluklarından Cirque Du Soleil ile, Expo Antalya'da gösteri yapması için geçtiğimiz mart ayında anlaşmaya varıldı; gerekli ödeme de yapıldı. Ancak,  15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cirque Du Soleil Antalya organizasyonunu 'güvenlik' gerekçesi ile iptal etti. Cirque Du Soleil, Antalya organizasyonunu iptal etmesine karşın 1-9 Ekim arası İstanbul'da gösteri yaptı. Bu etkinlik öncesi harekete geçildi. Cirque Du Soleil'in kullandığı tüm malzeme ve kamyonlara mahkeme tedbir koydu. 14 kamyon, içlerindeki yük ile İpsala Gümrüğü'nde bekliyor.

 

40 gösteri yapılacaktı

 

ESO Organizasyon Ses Işık Gör. Sah. Sis. A.Ş, Expo Antalya kapsamında 40 gösteri için Cirque Du Soleil'in bağlı olduğu şirket ile anlaşmaya vardı. Taraflar geçtiğimiz 10 Mart günü anlaşmaya vardı. Türk şirket, 2 milyon 250 bin Euro'yu da peşin ödedi. Gösteriler 16 Ağustos 17 Eylül arası yapılacaktı.

 

Kanadalı şirket iptal etti

 

Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden 6 gün sonra Cirque Du Soleil'in bağlı olduğu Kanadalı şirket Antalya organizasyonlarını iptal ettiklerini bildirdi. Gerekçe olarak ise, güvenlikli bir ortamın olmadığı öne sürüldü. 27 Temmuz'a  gelindiğinde ise Kanadalı şirket sözleşmeyi fesh ettiğini bildirdi. Fesih bildirimi ile birlikte, peşin alınan paranın da iade edilmeyeceği bildirildi.

 

Gösteri için İstanbul'a geldi

 

Taraflar arasındaki kriz çözülemeyince ESO Organizasyon, Cirque Du Soleil'i takibe aldı. Yapılan araştırmalara göre Cirque Du Soleil ekiplerinin 1-9 Ekim arası İstanbul'da gösteri düzenleyeceği öğrenildi.

 

Mahkemeye başvurdular

 

Şirket avukatları geçtiğimiz 27 Eylül'de 1. Edirne Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Dava  başvuru dilekçesinde yaşanan süreç anlatıldı; Cirque Du Soleil ekiplerinin kullandıkları malzemeler ve kamyonlar için tedbir talep edildi.

 

Tedbir kararı verildi

 

Mahkeme 6 Ekim'de kararını verdi. Mahkeme, talep edilen tedbir kararını verdi. Malzemeler ve kamyonlara tedbiren el konulması kararı verildi.

 

Araçlar gümrükte bekliyor

 

Edinilen bilgilere göre, tedbir kararı dün uygulanmaya başladı. İpsala Gümrük Kapısı'nda çıkış yapmak üzere olan araçların geçişine izin verilmedi. 14 araç halen gümrükte bekliyor.

 

 

ETİKETLER

Cirque du Soleilsirkistanbulexpo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24