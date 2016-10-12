Dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque Du Soleil'in 14 kamyon malzemesi gümrükte bekletiliyor

Expo Antalya'da gösteri yapması için anlaşılan ve 2 milyon 250 bin Euro'yu peşin olarak alan Cirque Du Soleil topluluğu, 15 Temmuz darbe girişimi gerekçesiyle gösteriyi iptal etti ancak aldıkları ödemeyi iade etmedi. Bunun üzerine mahkemeye başvuran organizatör firma gösteri malzemelerine tedbir uygulandı.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, gösteri sanatları alanında dünyanın en ünlü topluluklarından Cirque Du Soleil ile, Expo Antalya'da gösteri yapması için geçtiğimiz mart ayında anlaşmaya varıldı; gerekli ödeme de yapıldı. Ancak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cirque Du Soleil Antalya organizasyonunu 'güvenlik' gerekçesi ile iptal etti. Cirque Du Soleil, Antalya organizasyonunu iptal etmesine karşın 1-9 Ekim arası İstanbul'da gösteri yaptı. Bu etkinlik öncesi harekete geçildi. Cirque Du Soleil'in kullandığı tüm malzeme ve kamyonlara mahkeme tedbir koydu. 14 kamyon, içlerindeki yük ile İpsala Gümrüğü'nde bekliyor.

40 gösteri yapılacaktı

ESO Organizasyon Ses Işık Gör. Sah. Sis. A.Ş, Expo Antalya kapsamında 40 gösteri için Cirque Du Soleil'in bağlı olduğu şirket ile anlaşmaya vardı. Taraflar geçtiğimiz 10 Mart günü anlaşmaya vardı. Türk şirket, 2 milyon 250 bin Euro'yu da peşin ödedi. Gösteriler 16 Ağustos 17 Eylül arası yapılacaktı.

Kanadalı şirket iptal etti

Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden 6 gün sonra Cirque Du Soleil'in bağlı olduğu Kanadalı şirket Antalya organizasyonlarını iptal ettiklerini bildirdi. Gerekçe olarak ise, güvenlikli bir ortamın olmadığı öne sürüldü. 27 Temmuz'a gelindiğinde ise Kanadalı şirket sözleşmeyi fesh ettiğini bildirdi. Fesih bildirimi ile birlikte, peşin alınan paranın da iade edilmeyeceği bildirildi.

Gösteri için İstanbul'a geldi

Taraflar arasındaki kriz çözülemeyince ESO Organizasyon, Cirque Du Soleil'i takibe aldı. Yapılan araştırmalara göre Cirque Du Soleil ekiplerinin 1-9 Ekim arası İstanbul'da gösteri düzenleyeceği öğrenildi.

Mahkemeye başvurdular

Şirket avukatları geçtiğimiz 27 Eylül'de 1. Edirne Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Dava başvuru dilekçesinde yaşanan süreç anlatıldı; Cirque Du Soleil ekiplerinin kullandıkları malzemeler ve kamyonlar için tedbir talep edildi.

Tedbir kararı verildi

Mahkeme 6 Ekim'de kararını verdi. Mahkeme, talep edilen tedbir kararını verdi. Malzemeler ve kamyonlara tedbiren el konulması kararı verildi.

Araçlar gümrükte bekliyor

Edinilen bilgilere göre, tedbir kararı dün uygulanmaya başladı. İpsala Gümrük Kapısı'nda çıkış yapmak üzere olan araçların geçişine izin verilmedi. 14 araç halen gümrükte bekliyor.