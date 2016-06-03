Gümrük ve Ticaret Bakanı: Almanya'nın bu tür kararlar alması bizleri üzüyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Alman Meclisi'nin Ermeni iddialarına ilişkin kararının üzücü olduğunu söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Oradaki tarihte yaşanan olayları biz Türkiye olarak bütün belgeleriyle bilgileriyle arşivleriyle bütün dünyanın tetkikine açmışken kalkıp siyasi kararlarla Türkiye gibi bir ülkeyi kaybetme pahasına veya zora sokma pahasına bu tür kararlar alması doğrusu bizleri üzüyor, yadırgıyor" dedi.

Alınan kararın doğru olmadığını ifade eden Tüfenkci, şöyle konuştu: "Almanya'nın üç beş Ermeni çetecilerin diyelim yanlış ve yanlı bir şekildeki tavırlarını olumlayarak tarihi gerçeklere aykırı bir şekilde karar alması ve bu kararla birlikte insanın, Almanya'nın kendi ayıplarını örtmenin çabası mıdır? diye düşündürüyor doğrusu.



Oradaki tarihte yaşanan olayları biz Türkiye olarak bütün belgeleriyle bilgileriyle arşivleriyle bütün dünyanın tetkikine açmışken kalkıp siyasi kararlarla Türkiye gibi bir ülkeyi kaybetme pahasına veya zora sokma pahasına bu tür kararlar alması doğrusu bizleri üzüyor, yadırgıyor. Elbette buna ilişkin tavrı başbakanımız, cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımızla görüşüp kararını verecekler."

Tüfenkci, karara ilişkin gümrüklerle ilgili şu anda almış oldukları bir karar olmadığını sözlerine ekledi.