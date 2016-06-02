Türkiye, 'soykırım' tasarısının kabul edilmesinin ardından Almanya Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Alman Parlamentosu'nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasının ardından hükümetten ilk tepkiler geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Almanya'da kabul edilen bu karar hatalı bir karardır. Bizim geçmişizde yüz kızartacak hiçbir olauy yoktur. Bu asla ve asla Türkiye'nin kabul edeceği bir karar değildir" dedi. Yıldırım, tasarının kabul edilmesinin ardından Berlin Büyükelçisi'nin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya'daki ziyareti esnasında Türkiye'nin Almanya Büyükelçi'sinin Türkiye'ye çağrılmasına ilişkin sorulan soruya "Büyükelçi'nin Türkiye'ye gelişinden sonra nihai kararımızı vereceğiz" yanıtını verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da, kararın "yok hükmünde olduğunu" kaydederek, Twitter'da şunları yazdı:

"Almanya Parlamentosu'nun 'çarpıtılmış ve mesnetsiz' bir takım iddiaları 'soykırım' olarak kabullenmesi tarihi bir hatadır. Almanya Parlamentosu'nun bu tasarıyı kabul etmesi Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk ilişkisine yakışan bir karar değildir. Türkiye için bu karar yok hükmündedir. Bu mesele siyasetçilerin ya da parlamentoların değil, bilim adamlarının ve tarihçilerin neticeye kavuşturması gereken bir meseledir."

AKP Sözcüsü Yasin Aktay da, söz konusu tasarının Alman vekiller tarafından kabul edilmesinin Berlin ile Ankara arasındaki ilişkilere ciddi şekilde zarar verdiğini söyledi.