Gümrük Bakanı'ndan Avrupa'daki 'başörtüsü' kararına tepki: İslam'a karşı Haçlı saldırısına dönüşüyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avrupa Birliği'nin (AB) üst mahkemesi Avrupa Adalet Divanı (ECJ) tarafından alınanan "İşverenler çalışanlarına başörtüsü yasağı getirebilir" şeklindeki karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüfenkci, "Müslüman'a, İslam'a karşı Harçlı saldırısına dönüşüyor" dedi.

Tüfenkci, Hollanda ile yaşanan krizden sonra gündeme gelen ekonomik yaptırımlarla ilgili olarak "Halklarımızın alacağımız karardan etkilenmesini istemiyoruz. Hollanda'ya ekonomik anlamda yaptırım düşünmüyoruz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci "Üreten Türkiye Konuşuyor" programına katılmak üzere Van'a geldi. Bakanlar Van Valisi İbrahim Taşyapan, AKP Van Milletvekili Beşir Atalay, AKP Van İl Başkanı Zahir Soğanda, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı. Kısa süre VİP salonunda bekleyen bakanlar ve beraberindekiler, daha sonra programın yapılacağı otele geçtiler.