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Gümrük Bakanı Tüfenkci: Nusaybin, Habur'a alternatif olacak

"Bu biraz zaman alabilir"

27 Eylül 2017 15:56

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Habur'a alternatif kapı için çalışıyoruz. Nusaybin Ovaköy, Habur'a alternatif olacak" açıklamasında bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kuzey Irak'a yönelik ekonomik yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, alternatif güzergahlar için çalışıldığını belirterek Habur Sınır Kapısı ile ilgili olarak da "Habur'a alternatif kapı için çalışıyoruz. Nusaybin Ovaköy, Habur'a alternatif olacak" açıklamasında bulundu.

"Irak'taki yolların iyileştirilmesi, güvenliğin sağlanması gerekiyor"

Bakan Tüfenkçi katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Tüfenkçi'nin açıklamaları şu şekilde;

(Habur'a alternatif kapının açılması) Bu biraz da ilgili kurumların çalışmalarının neticesinde ortaya çıkacak. 2-3 ayda da açılabilir biraz zaman da alabilir. Irak tarafındaki yolların iyileştirilmesi ve o koridorunda da güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Bunlar belli zaman alabilir. 

Biz Kürt halkının her zaman, en zor zamanında dahi yanında olduk. Bizim burada alacağımız tedbirler Barzani hükümetine karşı. 

Civegözü Sınır Kapısı'nda son durum

Cilvegözü Sınır Kapısı önemli. Giriş ve çıkış gümrük hizmetleri sınırlandırılmış vaziyette. Suriye'den ülkemize giriş, Türk vatandaşlarının giriş-çıkış ve gümrük hizmetleri durdurulmuş durumda. Gerekçe orada geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelen bir takım sıkıntılar. Karşı kapının güvenliği noktasındaki ve oradaki örgütlerin ele geçirmesi neticesinde oluşan bir durum. 

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