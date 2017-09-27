Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması en çok hangi sektörleri etkileyecek?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) pazartesi günü gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun ardından, Türkiye'nin sınır kapılarının kapatılması ve petrol boru hattından sevkiyatın durdurulması gibi yaptırımlara başvurabileceği gündeme getirildi.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan IKBY'ye: Ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar tüm yaptırımlar masada

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, Türkiye'nin en büyük üçüncü ticaret partneri Irak'a sınır kapılarının kapatılması durumunda etkilenebilecek olan sektörleri ele aldı.

Sınır kapılarının kapatılması durumunda Türkiye’nin Kuzey Irak’a olan ihracatının yanı sıra Irak’ın geneline yönelik ihracatının da etkilenmesi bekleniyor. Bağdat ve Basra gibi Irak’ın güneyine yönelik ihracatın İran üzerinden yapılması maliyeti arttıracak, bu da Türk ihraç ürünlerinin rekabet gücünü azaltacak.

Türkiye'nin üçüncü büyük pazarı

Almanya ve İngiltere’nin ardından Türkiye’nin üçüncü büyük ihracat pazarı olan Irak, IŞİD'ın bölgeye girmesinden önce Almanya'nın ardından ikinci sıradaydı. 2013’te 11.9 milyar, 2014’te 10.9 milyar, 2015’te ise 8.5 milyar dolar ihracatın gerçekleştirildiği Irak, geçen yıl 14 milyar dolarlık Almanya ve 11.7 milyar dolarlık İngiltere pazarının ardından 7.6 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu yılın 7 aylık döneminde ise Irak’a 5.4 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Irak'a en çok ihraç edilen ürünler

Sınırın kapatılması durumunda en çok etkilenecek sektörlerin başında mücevher, kuyumculuk, hububat, giyim, plastik, demir çelik ve mobilya geliyor. Türkiye’nin Irak'tan en büyük ithalat kalemi ise 835 milyon dolar ile altın.

Irak’a ihracatın yaklaşık yüzde 45’inin Kuzey Irak’a, yüzde 55’inin ise Bağdat’taki merkezi hükümete bağlı ülkenin güney bölgelerine yapıldığını söyleyen TİM Lojistik Konseyi Başkanı ve AKAMİB Başkanı Bülent Aymen, “Habur’da yaşanan acil durum, ihracatımızın tamamını olumsuz etkiler. Elbette ülkemizin çıkarları ve güvenliği her şeyin üstündedir. Ancak alternatif yollarla bulacağımız çözümler ile zararı minimize etmeliyiz” diye konuştu.

Irak, 2010-2016 arasında Türk müteahhitlerinin gerçekleştirdiği yurtdışı işlerde, Türkmenistan ve Rusya’nın ardından yüzde 9 payla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’nin yurtdışı müteahhitlik hizmetleri 2016’da 12.5 milyar, ilk üç ayda ise 2.9 milyar dolar oldu.