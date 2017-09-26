Erdoğan'dan IKBY'ye: Ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar tüm yaptırımlar masada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılan bağımsızlık referandumuyla ilgili olarak, "Ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar tüm yaptırımlar masadadır. Bunların hiçbirine gerek kalmadan Kuzey Irak yönetimi ümit ediyorum aklını başına alır" dedi.

"Açıkçası biz son ana kadar (IKBY lideri Mesud) Barzani'nin böyle yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, demek yanılmışız. İlişkilerimizin tarihteki en iyi seviyesinde olduğu bir dönemde, önceden hiçbir danışma ve görüşme yapılmadan alınan bu karar, açıkçası ülkemize ihanettir" diyen Erdoğan "Yaptırımlar başladığında yiyecek dahi bulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Beştepe’de düzenlenen 2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan'ın, IKBY referandumu ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Çatışmaların yeni habercisi"

Bir süredir yeni bir krizle daha karşı karşıyayız. Kuzey Irak bölgesel yönetimi, referandumu yapmakta ısrarcı davrandı. İsrail dışında girişimi destekleyen ülke ve uluslararası kuruluş da yok. Yeni çatışmaların habercisi olmaktan başka anlam taşımıyor. Yüzde 90-91 ile onaylanmış, bunun kıymeti harbiyesi var mı? Kim tanıyacak? Dünya İsrail'den ibaret değil. Kosova'yı 114 ülke kabul etti ama hala sıkıntı içinde. Sen bir İsrail ile neyi elde edeceksin?

"Vanayı kapadığımızda iş bitti"

Biz yaptık, oldu ile olacağını zannediyorlar, olmayacak ya, olamayacak zaten. Yaptırımları uygulamaya başladığımızda ortada kalacaksın. Vanayı kapadığımızda iş bitti. Tırlar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek bulamayacaklar. Mecburuz, yaptırım. Bunlara İsrail neyi, nereden, nasıl gönderecek? Bunu gözden geçirmedikçe atacağımız birçok adımı da bundan sonra İsrail ile de atamayız.

"Katılım oranı da çıkan sonuçlar da şaibelidir"

Biz son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, demek yanılmışız. Alınan bu karar açıkçası ülkemize de ihanettir. Bu mesele Barzani'nin iddia ettiği gibi "Kürtlerin hakkı" meselesi değildir. Eyalet olarak varlığını sürdür ne gerek var bu yollara girmene? Türkmenler, Araplar sandığa gitmedi. Referandumu Kuzey Irak yönetimi gerçekleştiriyor. Kutlamayı PKK'lılar yapıyorsa orada masumiyet de meşruiyet de yoktur. Katılım oranı da çıkan sonuçlar da şaibelidir. Bugün sizi kışkırtanlar yarın çekip gidecekler unutmayın. Şu anda bunların durumu aynen deve kuşunun haline döndü. Tarihte elimizde belgeler var bunlarla ilgili şimdi onlar meydana çıktı. Bu belgeler çok açık net artık müzakere edilmeye, gündeme gelmeye başlayacak.

"Ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar her şey şu anda masada"

Ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar tüm yaptırımlar masadadır. Bunların hiçbirine gerek kalmadan Kuzey Irak yönetimi ümit ediyorum aklını başına alır. Umut ediyorum ki bunların hiçbirine gerek kalmadan Kuzey Irak yönetimi aklını başına alır ve bu sonu karanlık olandan, maceradan vazgeçer.