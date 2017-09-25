Bakan Tüfenkci: Habur kapatılmadı, kontroller sıkılaştırıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nın tek taraflı kapatıldığı iddialarını yalanladı. Tüfenkci, güvenlik kontrollerinin sıkılaştırıldığını söyledi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) referandumdan geri adım atmamasının ardından Türkiye'nin de Habur Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermediği yönündeki iddiaları değerlendiren Tüfenkci, "Şu anda kapatma yok. Geçişler güvenlik gerekçesiyle sıkı kontrollü sağlanıyor. Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz. Karşıdan gelen araçlar için denetimi artırdık" dedi.

Tüfenkci, "İlerleyen saatlerdeki gelişmelere göre durumu ve gelişmeleri yeniden değerlendiririz" diye konuştu.