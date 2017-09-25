T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Tüfenkci: Habur kapatılmadı, kontroller sıkılaştırıldı

"Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz"

25 Eylül 2017 13:05

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nın tek taraflı kapatıldığı iddialarını yalanladı. Tüfenkci, güvenlik kontrollerinin sıkılaştırıldığını söyledi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) referandumdan geri adım atmamasının ardından Türkiye'nin de Habur Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermediği yönündeki iddiaları değerlendiren Tüfenkci, "Şu anda kapatma yok. Geçişler güvenlik gerekçesiyle sıkı kontrollü sağlanıyor. Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz. Karşıdan gelen araçlar için denetimi artırdık" dedi.

Tüfenkci, "İlerleyen saatlerdeki gelişmelere göre durumu ve gelişmeleri yeniden değerlendiririz" diye konuştu.

 

 

ETİKETLER

Bülent TüfenkciHabur sınır kapısıIKBYreferandumKuzey Irak

İlgili Haberler

Habur sınır kapısı tek taraflı kapatıldı

Sadece Türkiye'den Irak'a geçişe izin veriliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24