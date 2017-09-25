Habur sınır kapısı tek taraflı kapatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumuna tepki olarak, Türkiye’den ilk yaptırım geldi. Habur sınır kapısı tek taraflı olarak kapatıldı.

Bu sabah itibariyle sadece Türkiye'den Irak Kürt bölgesine geçişe izin veriliyor.

Önceki gün yapılan Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu'nda referandumun yapılmasının büyük bir hata olduğu vurgulanmış, hatadan dönülmemesi durumunda Türkiye olarak gereken bütün adımların atılacağı duyurulmuştu.

IKBY Başkanı Mesud Barzani, Türkiye ile birlikte dünyadan gelen uyarılara rağmen dün yaptığı açıklamada kararından dönmeyeceğini ve referanduma gideceğini duyurmuştu. Barzani açıklamasında Türkiye'nin sınır kapısını kapatmamasını da beklediklerini söylemişti.