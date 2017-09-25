T24 LogoT24 Logo
Gündem

Habur sınır kapısı tek taraflı kapatıldı

Sadece Türkiye'den Irak'a geçişe izin veriliyor

25 Eylül 2017 12:08

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumuna tepki olarak, Türkiye’den ilk yaptırım geldi. Habur sınır kapısı tek taraflı olarak kapatıldı.

Bu sabah itibariyle sadece Türkiye'den Irak Kürt bölgesine geçişe izin veriliyor.

Önceki gün yapılan Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu'nda referandumun yapılmasının büyük bir hata olduğu vurgulanmış, hatadan dönülmemesi durumunda Türkiye olarak gereken bütün adımların atılacağı duyurulmuştu.

IKBY Başkanı Mesud Barzani, Türkiye ile birlikte dünyadan gelen uyarılara rağmen dün yaptığı açıklamada kararından dönmeyeceğini ve referanduma gideceğini duyurmuştu. Barzani açıklamasında Türkiye'nin sınır kapısını kapatmamasını da beklediklerini söylemişti.

 

ETİKETLER

IrakIKBYTürkiyeHaburkapatıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24