T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gümrük Bakanı açıkladı: Zafer Çağlayan'a getirilen saatin cezası yatırıldı

'AHL Gümrük Saymanlık veznesine 213 bin 300 TL usulsüzlük cezası yatırılmıştır'

11 Mart 2015 10:09

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, İsviçre’den eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a getirilen 700 bin TL’lik kol saati ile ilgili soru önergesine verdiği yanıtta saat için “AHL Gümrük Saymanlık veznesine 213 bin 300 TL usulsüzlük cezası yatırılmıştır” dedi.

Canikli CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın İranlı iş adamı Reza Zarrab’ın çalışanı Murat Yılmaz’ın İsviçre’den eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a getirdiği saatle ilgili verdiği soru önergesini ,  “Gümrük Kanunu’nda ‘Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır’ hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda; AHL Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünce 284 bin 400 TL tutarındaki usulsüzlük para cezası kararı tanzim edilmiş, diğer kabahat fiillerinde olduğu gibi Kabahatler Kanunu’nun 17/6 ncı maddesi uyarınca dörtte bir oranında indirim uygulanarak AHL Gümrük Saymanlık veznesine 213 bin 300 TL yatırılmıştır” şeklinde yanıtladı.

 

“Fiili bir kişi işledi”

 

Umut Erdem’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Canikli, “Kabahatler Kanununun ‘İştirak’ başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrası; ‘Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir’ hükmünü amirdir. Gümrük Kanununun kabahatin kanuni tanımında yer alan fiilin, yani ‘Yolcuların, ... başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın ...’ fiilinin bir kişi tarafından işlendiği anlaşıldığından, Kabahatler Kanununun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının uygulanmayacağı düşünülmektedir” dedi.

ETİKETLER

zafer çağlayanekonomibakan700 bin tlsaatgümrük bakanınurettin canikli

İlgili Haberler

'Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan'a aldığı 700 bin liralık saat 'yeterli şüphe' uyandırmıyor mu?'

CHP’li Türmen: Egemen Bağışa çikolata kutuları, 500.00’er dolar yeterli değil mi?

İşte Zafer Çağlayan'ın malvarlığındaki 5 çelişki

Komisyona sunulan altın bozdurmaya ilişkin gider pusulası düğünden 6 ay öncesine ait ve 31 Ekim 2012 tarihini taşıyor

17 Aralık savcısı: Reza Zarrab adliyedeyken Zafer Çağlayan'ın gidip 'seni kurtaracağız' dediğini duydum

Celal Kara: Adliyede kameraların kapatılıp Çağlayan'ın geldiği duyumunu aldım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24