Gümrük Bakanı açıkladı: Zafer Çağlayan'a getirilen saatin cezası yatırıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, İsviçre’den eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a getirilen 700 bin TL’lik kol saati ile ilgili soru önergesine verdiği yanıtta saat için “AHL Gümrük Saymanlık veznesine 213 bin 300 TL usulsüzlük cezası yatırılmıştır” dedi.

Canikli CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın İranlı iş adamı Reza Zarrab’ın çalışanı Murat Yılmaz’ın İsviçre’den eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a getirdiği saatle ilgili verdiği soru önergesini , “Gümrük Kanunu’nda ‘Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır’ hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda; AHL Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünce 284 bin 400 TL tutarındaki usulsüzlük para cezası kararı tanzim edilmiş, diğer kabahat fiillerinde olduğu gibi Kabahatler Kanunu’nun 17/6 ncı maddesi uyarınca dörtte bir oranında indirim uygulanarak AHL Gümrük Saymanlık veznesine 213 bin 300 TL yatırılmıştır” şeklinde yanıtladı.

“Fiili bir kişi işledi”

Umut Erdem’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Canikli, “Kabahatler Kanununun ‘İştirak’ başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrası; ‘Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir’ hükmünü amirdir. Gümrük Kanununun kabahatin kanuni tanımında yer alan fiilin, yani ‘Yolcuların, ... başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın ...’ fiilinin bir kişi tarafından işlendiği anlaşıldığından, Kabahatler Kanununun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının uygulanmayacağı düşünülmektedir” dedi.