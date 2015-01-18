İşte Zafer Çağlayan'ın malvarlığındaki 5 çelişki

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın kardeşi Şenol Çağlayan, savcılık ifadesinde Simay Kuyumculuk’ta bozdurduğu altınlar karşılığında 2 milyon 465 bin lirayı ağabeyine gönderdiğini, bozdurma işinde kuyumcuya kendisini yeğeni Kaan Çağlayan’ın düğününde tanıştığı Reza Zarrab’ın yönlendirdiğini açıklamıştı. Düğün 12 Nisan 2013’te yapılmış ancak komisyona sunulan Simay Kuyumculuk’un altın bozdurmaya ilişkin gider pusulası bundan 6 ay öncesine ait ve 31 Ekim 2012 tarihini taşıyor.

TBMM Soruşturma Komisyonu’nun raporu, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın altın hesabı, lüks saati ve oğullarının taşınmaz kaynaklarıyla ilgili yeni soru işaretlerini ortaya çıkardı. Rapora göre Çağlayan, bilirkişi raporlarına yaptığı iki itirazda da oğlu Çağan Çağlayan’ın düğün takılarına ilişkin makbuz sunmadı ancak davetli sayısı ile ‘fikir’ verdi. Cumhuriyet gazetesinin dünkü haberine göre ise kardeşi Şenol Çağlayan’ın rapora eklenen ifadesi de Reza Zarrab ile tanışıklığı konusunda 6 aylık bir sapmayı ortaya koydu. Meclis soruşturması, Çağlayan Ailesi açısından üç ana kaynağa odaklandı. Birinci kaynak, Şenol Çağlayan’ın 31 Ekim 2012’de Simay Kuyumculuk’ta bozdurduğu altınlar karşılığında 2 milyon 465 bin lirayı ağabeyine gönderdiğini açıklaması oldu. 2’nci kaynak, Kaan Çağlayan’ın 12 Nisan 2013’te yaptığı düğündeki takılar karşılığı gösterdiği 2 milyon 537 bin lira... Bununla ilgili 25 Haziran 2013 tarihli Altınbaş kuyumculuktan alınan gider makbuzu rapora girdi. Çağan Çağlayan’ın 28 Ekim 2011 tarihli düğününden sağlanan, ancak miktarı belirtilmeyen takılar ise üçüncü kaynak.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Zafer Çağlayan’ın malvarlığıyla ilgili çelişkiler şöyle:

1- Tanışma tarihi

Şenol Çağlayan’ın 27 Ocak 2014 tarihli savcılık ifadesi rapora alındı. Buna göre Şenol Çağlayan, “(Eşine ait) Bu altın ve ziynet eşyalarını bozduracağım zaman yeğenim Salih Kaan Çağlayan’ın düğününde tanıştığım ve altın işleri ile uğraştığını bildiğim Reza Zarrab ile görüştüm. Beni Simay Altın Tic. Şti’ye yönlendirmişti” dedi. Şenol Çağlayan’ın belgesi 31 Ekim 2012 tarihli. Oysa Zarrab’la tanıştığını söylediği düğün 12 Nisan 2013’teydi.

2- Taşınmazların kaynağı

Çağlayan’ın avukatına göre çocukların taşınmazlarının en büyük kaynağı iki düğündeki takılar. Bilirkişi, Kaan Çağlayan’ın düğününden iki ay sonra bozdurulduğu belirtilen 2 milyon 537 bin liranın 17 Aralık 2013’te el konulan para olduğunu belirterek, “Söz konusu para üzerinden herhangi bir tasarrufta bulunamadığını” tespit etti. Çağan Çağlayan’ın altın bozdurduğuna dair ise gider pusulası sunulmadı. Ana raporda, “Çağan Çağlayan’ın düğününde takılan altın, döviz ve TL’nin miktarı konusunda düğüne katılan davetli sayısı ile düğüne çiçek göndermek yerine Van depremzedeleri adına açılan hesapta toplanan 390 bin TL’nin tutarı göz önüne alınarak düğünde takılan toplam meblağın büyüklüğü konusunda fikir verildiği” belirtildi.

3- Saatin kaynağı

Zafer Çağlayan, Reza Zarrab’ın imzaladığı 240 bin Euro’luk kağıda kaynak olarak, “Şirketin hisselerini devrettiğim kardeşimin bana yapmış olduğu ödemeyle saatin ödemesini yaptım. Kardeşimden aldım” demişti. Ancak avukatı, sonradan verdiği dilekçede, “Keza bilirkişinin, söz konusu saatin finansmanına ilişkin bir açıklamaya yer verilmediği, bu açıklama yerine ‘üstü kapalı’ şekilde kardeşinden olan alacağını tahsil ederek saatin finansmanını sağladığı şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Bu beyan da tamamen yanlış, mevzuata uymayan bir değerlendirme içermektedir” demişti.

4- Sütun sıkıntısı

Çağlayan’ın avukatı, 40 bin Euro’luk piyanonun mal bildirimine yazılmama gerekçesi olarak “Matbu hazırlanan bildirim formunda böyle bir bölüm ve sütun bulunmadığı” gerekçesini gösterdi. Bilirkişinin buna yanıtı da raporda ortaya çıktı. Rapora göre Çağlayan, mal bildirim formunun alt kısmında, eşinin nakit varlığı arasında yer alan 47 bin Euro’yu bazı bildirimlerde sehven “USD” olarak beyan ettiğine dair el yazısıyla açıklama yaptı. Buna dikkat çeken Bilirkişi, “Bu nedenle, açıklamaya ilişkin sütun olmadığı için veya açıklama yazılacağına dair mevzuatta hüküm olmadığına dair ileri sürülen gerekçe, yorumda değişiklik yapılmasını gerektirmez” dedi.

5-Akrabalık savunması

Çağlayan’ın avukatı, 2 milyon 537 bin liralık takı makbuzundaki Altınbaş Kuyumculuk ile soruşturmada adı geçen Altınbaş’ın akraba olmamasını, malvarlığı raporuna dönük tepki olarak ifade etti. Bilirkişinin rapordaki yanıtı ise “Söz konusu raporda Simay Altın Şirketi ile irtibatlı Cemalettin Happani ile soruşturmada adı geçen Abdullah Happani arasındaki akrabalık ilişkisi de irdelenmiştir. Konuya ilişkin itirazın takdirinin komisyona ait olduğu değerlendirilmektedir” oldu.