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Politika

"Gül'ün tutumu AKP içindeki fay hatlarını etkileyecek; Erdoğan aday olmayabilir"

AKP'nin olası bir MHP ittifakında, bölgedeki oylardan endişe ettiği belirtiliyor

03 Ocak 2018 15:08

Hülya Karabağlı

Olağanüstü hâl (OHAl) kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararnamede (KHK) sivillere getirilen cezasızlık maddesini eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında başlayan tartışma sonrası kulislerde,  AKP içindeki fay hatlarında mart ya da nisan aylarında kırılma yaşanacağı konuşulmaya başladı.

Kulislerde, Gül ile Erdoğan arasında başlayan tartışmanın AKP içindeki fay hatlarını etkileyeceği ifade edilirken, AKP içinden yeni bir gurubun çıkabileceği ihtimaline de dikkat çekiliyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi parti içinde Gül’e çok yakın isimlerin beklemede oldukları belirtildi. Kulislerde, Abdullah Gül'e ismi anılmadan, "İngiliz ekolü" yorumları yapılıyor.

Bölgenin oyları MHP ittifakında düşer endişesi

Kulislerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin olumlu mesajlarına rağmen henüz netlik kazanmayan 2019 ittifakına ilişkin değerlendirmeler dikkat çekiyor. Son anketlerde AKP’nin yüzde 37-38, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek başına yüzde 40’lık oy oranına dikkat çekilen kulislerde, MHP ile ittifakın kolay olmayabileceğine işaret ediliyor.

Ayrıca AKP kanadında, MHP ile ittifakın oyları düşürebileceğine yönelik kanaati güçlendirdiği belirtiliyor. AKP-MHP olası ittifakta bölgedeki oyları kaybetme endişeleri dikkat çekiyor. Bu oyların HDP ve diğer partilere gidebileceğinden söz edilirken, MHP’nin oy oranının yüzde 6’yı geçmediği de kulis notları arasında olduğu belirtildi.

Erdoğan aday olmayabilir

Siyasi hesap ve manevraların konuşulduğu kulislerde,  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, oy oranlarında beklenilen düzeyde artış olmadığı takdirde 2019 yılında aday olmayabileceği de iddia ediliyor. Erdoğan’ın kaybetme riskini göze almayacağı ifade ediliyor.

MHP kanadı, "ittifak" önerisinde iktidardan gelecek yanıtı bekliyor. Yüzde  10’luk baraj sorunu  olmadığını söylüyor. 

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