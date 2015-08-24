'Gül'ün oğlunun düğününde Erdoğan ancak pasta kadar alkışlandı'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün oğlunun evlendiği düğüne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilgiyle karşılanmadığı ve Gül ile uzun bir sohbet yapmadığı öğrenildi. Cumhuriyet’te yer alan kulis haberde, düğüne katıla nbir davetlinin “Düğün pastası ne kadar alkışlandıysa Erdoğan da o kadar alkış aldı” dediği aktarıldı. Davetlinin anlatımına göre, eski AKP’lilerin Erdoğan yerine daha çok Gül’e ilgi gösterdikleri ve onunla sohbet etmeye çalıştıkları gözlendi.

Gül’ün oğlu Ahmet Münir Gül’ün Wow Otel’de 1500 davetlinin katılımı ile gerçekleşen düğünü ilginç fotoğraflar sundu.

Erdoğan’ın 45 dakika gibi kısa bir süre bulunduğu düğünde yaşananlar şöyle aktarılıyor:

Erdoğan’a ilgi düşük

Düğünde Erdoğan; Abdullah Gül, Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ve selefi Cemil Çiçek’in de bulunduğu masada oturdu. Erdoğan’ın salona girdiğinde büyük bir ilgi ile karşılanmaması dikkat çekti. Düğündeki davetlilerden biri Erdoğan’a olan ilginin düzeyini “Düğün pastası ne kadar alkışlandıysa Erdoğan da o kadar alkış aldı” diye tanımladı. Davetlinin anlatımına göre, eski AKP’lilerin Erdoğan yerine daha çok Gül’e ilgi gösterdikleri ve onunla sohbet etmeye çalıştıkları gözlendi. Gül ile Erdoğan arasında ciddi bir sohbet yaşanmadı.

Masalarda ne konuşuldu

7 Haziran’da milletvekili olamayan partinin kıdemli isimleri Bülent Arınç, Sadullah Ergin, Abdülkadir Aksu gibi isimlerle Gül’e yakın Kayseri ekibinden Salih Kapusuz, Mehmet Çiçek, Sadık Yakut gibi isimler de düğündeydi. 10 kadar masaya uğrayarak sohbetlere kulak kabartan bir davetli, “Gittiğim masalarda ‘Ülkede gidişat iyi değil. Partide de işler iyi gitmiyor’ kaygılarını dile getiren konuşmalar” dinlediğini belirtti. Bazı masalarda ülkenin erken seçime götürülmesi konusunda Erdoğan’a yönelik eleştiriler olduğu da davetli tarafından belirtildi.

Davetli profili

Davetliler arasında siyasetçilerin dışında işadamları da göze çarptı. Ancak Koç, Sabancı gibi iş dünyasının önde gelen isimlerinin bulunmadığı gözlendi. Medya dünyasından örneğin Aydın Doğan’ın olmadığı aktarıldı. Ancak özellikle AKP’ye ve daha çok Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen medya organlarının sahip ve yöneticilerinin de düğünde bulunmaması dikkat çekti.

Bitse de gitsek

Kaldığı 45 dakikalık süreye ilişkin Erdoğan hakkında bir davetli “Sanki davete icabet etmek için gelmiş havasındaydı. Hem kendisi hem de salonda bulunanlar arasında çok büyük bir soğukluk ve uzaklık göze çarpıyordu” gözleminde bulundu.