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Abdullah Gül'ün oğlu evlendi, nikah şahidi Tayyip Erdoğan oldu

Kadir Topbaş kıydığı nikahta şehitlikleri Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve İsmet Yılmaz yaptı

23 Ağustos 2015 02:05

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğlu Ahmet Münir Gül, Zehra Ayşe Karadere ile evlendi. Gül'ün nikah şahitliğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptı.

Düğünün yapılacağı Yeşilköy'deki WOW Otel'e Erdoğan ve Davutoğlu'nun konvoyları peş peşe, saat 20.15 civarında geldi. Düğün törenine yaklaşık bin 500 konuk katılırken, Hacettepe Tıp Fakültesi son sınıf öğrenicisi  Ahmet Münir Gül ile Zehra Ayşe Karadere çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ve Meclis Başkanı İsmet Yılmaz yaptı. Çiftin nikahını ise İBB Başkanı Kadir Topbaş kıydı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Abdullah Gül, düğün sırasında konuklara kısa bir konuşma yaparak katılımlarından dolayı teşekkür etti. Genç çiftin ise, nikah merasimine çelenk ve çiçek gönderilmemesini bunun yerine Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesi'nin yeni kampüsünün ağaçlandırılmasına katkıda bulunulmasını istediği öğrenildi. Yaklaşık bin beş yüz davetlinin katıldığı nikah töreni Kuran tilaveti başlayıp nikah töreni ile son buldu. Davetlilere nikah şekeri yerine Hz. Muhammed'e sevgi, bağlılık ve özlemi ifade eden Hilye-i Şerif'ler dağıtıldı.

Düğün törenine saat 20.15 sıralarında gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan nikahın kıyılmasının hemen ardından saat 21.00 civarında otelden ayrıldı. 

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