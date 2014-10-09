Gül'ün 'insanlık onuruna aykırı' diye veto ettiği 'kiralık işçi' dosyası raftan iniyor

Hükümet, milyonlarca çalışanı ilgilendiren üç kritik konuyu yeniden gündemine aldı. 'Kıdem tazminatı fonu', 'taşeron işçilik' ile işçisi hastalanan, izne çıkan, askere giden, siparişi artan patrona 'işçi kiralama' imkanı getiren özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi imkanı verilmesi için adım atılacak. Orta Vadeli Program'da (OVP) 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'insan onuruna aykırı' diyerek reddettiği 'işci kiralama' da OVP'de tekrar ele alınacak.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hükümet programında yer almayan 'kıdem tazminatı fonu kurulması', hükümetin önümüzdeki üç yılda neler yapacağını gösteren Orta Vadeli Programda (OVP) yer aldı. Dün Resmi Gazete 'de yayımlanan OVP'nin 243.maddesinde; " Sosyal taraflarla diyalog içerisinde tüm işçilerin faydalanacağı ve bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi geliştirilecektir" deniliyor. Oysa 61.hükümet döneminde tüm sendikalar, ortak bir tavırla işçinin kıdem tazminatında mevcut haklarını geriye götürecek hiçbir değişikliği kabul etmeyeceklerini açıklamışlardı. Hükümet de yerel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi milyonlarca çalışanı karşısına almamak için fon taslağını rafa kaldırmıştı. Davutoğlu Hükümetinin programında da kıdem tazminatı fonunun yer almaması işçilere nefes aldırmıştı. Ancak OVP'de yer alması yeniden yürekleri hoplatırken, üç kritik düzenlemenin 2015 genel seçimlerinin ardından yapılacağı tahmin ediliyor.

Gül'ün veto ettiği kiralık işçilik de raftan indi

2009 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün veto ettiği ve kamuoyunda 'kiralık işçilik' olarak bilinen özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi veren düzenleme de yeni dönemde Meclisin gündemine gelecek. Kirayık işçi sistemi ile çok kısa süreler için işçi çalıştırılabilecek. Örneğin izne çıkan bir çalışan için bile 1 ay gibi sürelerle işçi alınabilecek. OVP'nin 239.maddesinde, "Özel istihdam büroları yaygınlaştırılacak ve faaliyet alanları geçici iş ilişkisini de kapsayacak şekilde genişletilecektir" denildi. Söz konusu düzenleme, 2009 yılında sendikaların bütün itirazlarına rağmen Meclis'ten geçirilmişti. İş Kanunun 7.maddesinde yapılan değişiklikle özel istihdam büroları, işçilerle geçici iş sözleşmesi yapıp onları istediği şirkete kiralayabilecekti.

‘İnsan onuruna aykırı’

Meclis'in kabul ettiği bu değişikliği, Cumhurbaşkanı Gül, 'insan onuruna aykırı' diyerek veto etmişti. Gül, iade gerekçesinde, "Yapılan düzenleme gerçek amacının dışında sonuçlar doğurabilecek ve madde kapsamındaki işçilerin emeğinin istismarı, insan onuruna yakışmayan durumların doğması gibi Kanunun amaçlamadığı olumsuz uygulamalara ve çalışma barışının bozulmasına yol açılabilecektir" demişti. Bu itiraz üzerine hükümet ısrar etmemiş düzenlemeyi geri çekmişti.

Taşeron yeniden gündemde

61.Hükümetin Meclis kapanmadan önce çıkardığı torba kanunun en önemli maddelerinden birini de kamu ve özelde 'asıl işlerde' de taşeron çalışmayı yaygınlaştıran düzenlemesi oldu. Sendikaların yeni Soma'lar yaratacaksınız, doktor, hemşire, öğretmen de taşeron olacak, uyarılarına ve 'modern kölelik düzenini genişletiyorsunuz' itirazlarına rağmen çıkardığı taşeron düzenlemesi yasalaşmıştı. Ancak bu konu Davutoğlu hükümetinin OVP'sinde de yer aldı. OVP'nin 240.maddesinde "Alt işverenlik uygulaması işçi haklarını ve ekonominin rekabet gücünü dikkate alacak şekilde gözden geçirilecektir" denildi.

Denetimler artacak!

OVP'nin çalışanları ilgilendiren diğer maddeleri ise şöyle: 241.maddede "İşçi sağlığı ve güvenliği alanında denetimler etkinleştirilecek, teşvikler ve bilinç artırıcı faaliyetler yoluyla, başta yüksek riskli sektörler olmak üzere, çalışma hayatında güvenlik kültürü yaygınlaştırılacaktır" denildi. 244. maddesinde kayıtdışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele edilerek kayıtlı çalışan sayısı artırılacak ve prim tabanı genişletilecektir" ifadesi dikkat çekti.

Kritik düzenlemeler seçim sonrası

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yapısal reformlara kararlılıkla devam edileceğini ancak en acillerin 'hemen'; diğerlerinin ise seçimin ardından yapılacağını açıklamıştı. Bu nedenle çalışan kesimi yakından ilgilendiren bu tür kritik düzenlemelerin de 2015 genel seçimlerinin ardından çıkması bekleniyor.