-GÜL'ÜN ANNESİNE ''FEDAKARLIK ÖDÜLÜ'' KAYSERİ (A.A) - 08.03.2011 - Kayseri Umut Eğitim ve Kültür Derneği (Umut-Der), Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün annesi Adeviye Gül'e ''Fedakarlık'' ödülü verdi. Umut-Der tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Elmacıoğlu Restoran'da program düzenlendi. Programda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün annesi Adeviye Gül'e ''Fedakarlık'', Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki'ye ''Diyalog'', Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Beceri Geliştirme ve Eğitim Öğretim (KAYMEK) Genel Müdürü Canan Hançerlioğlu'na da ''Vefa'' ödülü verildi. Dernek Başkan Yardımcısı Elif Bozdağ, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Adeviye Gül'ün yetiştirdiği evlatlarla Türkiye'nin gurur duyduğunu ve örnek insanlar olduğunu belirtti. Adeviye Gül'e gösterdiği fedakarlık ve hayırlı evlat yetiştirmesinden dolayı ''Fedakarlık Ödülü'' vermeyi uygun gördüklerini kaydeden Bozdağ, bu ödülü de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi anlamlı bir günde verdiklerini söyledi. Programa katılamayan Adeviye Gül'ün ödülünü oğlu Macit Gül'ün eşi Reyhan Gül, Meral Boydak'ın elinden aldı. Kadınlar adına yaptığı çalışmalar ve girişimlerden dolayı 'Diyalog Ödülü'ne layık görülen Neşe Özhaseki konuşmasında, kadınların yetiştirdikleri çocuklarla toplumun geleceğini şekillendirdiklerini belirterek, daha fazla değeri hak ettiklerini kaydetti. Programda, araştırmacı-ilahiyatçı Mürüvvet Çapan da 'Kadının Aile ve Toplumdaki Yeri' konulu sunum yaptı.