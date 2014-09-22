'İntiharı unut, gülümsemeyi öğren ve hayata tutun!'

Macaristan’ın başkenti Budapeşte 1930’lu yıllarda ‘İntihar Şehri’ olarak biliniyordu. Bunun sebebinin dönemin popüler bir şarkısı olan 'Kasvetli Pazar' (Gloomy Sunday) olduğunu iddia ediliyordu. Şehrin intihar vakalarıyla baş etmek için bulduğu yöntem ise“Gülümseme Kulübü” oldu.

İntiharı engellemek için devriyeler geziyordu

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1937 yılında The Sunday Times Perth, Budapeşte’deki intihar vakalarına ilişkin şunları yazmıştı:

“Dünyada bir turist mıknatısı olan Budapeşte, birkaç yıldır 'İntiharlar Şehri' olarak biliniyor. ‘Gloomy Sunday’ adlı şarkı nedeniyle intihar oranlarının yükseldiği tahmin ediliyor. İntiharların büyük çoğunluğu boğulma vakaları... Bu nedenle Tuna nehri boyunca intihar girişimlerini engellemek üzere devriyeler geziyor!”

Gülümsemeyi öğreten kulüp

İntihar olaylarını engellemek için kurulan "Gülümseme Kulübü"ndeki eğitimlerde insanlar tuhaf, tıbbi bir maske takıyordu.

The Sunday Times Perth Gazetesi, intiharlara bir çözüm olarak, “daha iyi gülümsemeyi öğreten” bir kulüp kurulduğunu yazdı. Profesör Jeno ve hipnoz üzerine çalışmalar yapan Binczo’nun öğretim üyesi olduğu bu kulüp, insanlara çeşitli tekniklerle gülümsemeyi öğretiyordu.

Gülümsemenin çeşitli türleri vardı:

Roosevelt, Mona Lisa, Clark Gable, Dick Powell, Loretta Young gibi “ünlü gülüşler” üzerine çalışmalar yapan okulun amacı, Budapeşte’yi “Gülümsemeler Şehri” olarak tanıtmaktı...

Bu şarkı yasaktı

1933 yılında besteci Rezso Seress tarafından yapılan “Gloomy Sunday” adlı şarkı, daha sonrasında Bille Holiday tarafından 'cover'landı ve daha çok tanındı. Şarkının intihar oranlarını yükselttiği iddiası nedeniyle, radyolar bir süre bu şarkının çalınmasını yasaklamıştı.

'Gloomy Sunday'in sözlerinden

"Gölgelerinde zaman geçirdiğim kasvetli Pazar

Kalbim ve ben, hepsini bitirmeye karar verdik

Yakında mumlar ve dua edenler olacak, üzücü biliyorum

Ama ağlamalarına izin vermeyin

Bilsinler ki gittiğim için mutluyum

Ölümde ölüm rüya değil, seni kucaklıyorum

Ruhumun son nefesiyle seni kutsuyorum"

Türkiye’de de olmuştu

Türkiye'de de benzer bir olay 1999 yılında yaşanmıştı. Murat Kekilli'ye ait olan “Bu Akşam Ölürüm” şarkısı nedeniyle intihar vakalarının arttığı iddia edilmiş, müzisyen bu dönemin ardından uzun bir süre ortalarda gözükmemişti.