-Gültepe, artık "Çinçin" değil ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - TOKİ ve Altındağ Belediyesi işbirliğiyle uygulanan kentsel dönüşüm projesi Ankara'nın asayiş açısından sorunlu mahallelerinden, halk arasında Çinçin olarak bilinen Gültepe'nin çehresini değiştirdi. Geçmişte sık sık yaşanan asayiş olaylarıyla bilinen Çinçin'de bugün değişim rüzgarı hissediliyor. 2006 yılında başlanan toplu konut projeleri sayesinde geniş cadde ve sokaklara kavuşan mahallede, bakımsız gecekonduların yerini lüks konutlar aldı. İlk 2 etabı tamamlanan kentsel dönüşüm projesi, mahallenin fiziksel görünümünün yanında insan profilini de değiştirdi. Modern yapılaşmanın ardından asayiş olaylarının azaldığı mahallede sokaklar artık daha güvenli hale geldi. -Hayal dahi edilemiyordu- Gültepe Mahallesi Muhtarı İbrahim Çağlar, 1983 yılından itibaren Çinçin'de yaşadığını belirterek, 10 yıl önce yaşanan değişimi hayal dahi edemediklerini söyledi. Gecekondu sahiplerinin kentsel dönüşüm için iknasının çok zor olacağının düşünüldüğünü, ama ikna sürecinin tahmin edilenden kolay gerçekleştiğini aktaran Çağlar, ''Mahallede suç unsuru o kadar artmıştı ki günde 4-5 kere polis muhtarlığa uğrardı. Çöp bidonlarının içleri boşaltılmış çanta ve cüzdanlarla dolardı. Halkın büyük bir kısmı artık bu durumdan bezmiş olacak ki kentsel dönüşüm teklifini geri çevirmediler. Dar sokaklar ve çarpık yapılaşma nedeniyle polisin bile zor girdiği mahalleye TOKİ'nin girişi kolay oldu'' dedi. -Ayak uyduramayanlar taşındı- Asayiş olaylarına karışanların yeni yapılaşmaya ayak uyduramayıp Hüseyin Gazi, Sincan ve Kayaş semtlerine taşındığını belirten Çağlar, şöyle konuştu: ''Konutlarda genelde dışardan gelenler yerleşti. Suç olaylarıyla anılan mahallemizde artık adli memurlar ile 300'den fazla polis ikamet ediyor. Kentsel dönüşümle birlikte mahallemize okul ve sağlık ocağı da yapıldı, sokak ve caddeler genişledi. Mahallenin hem fiziksel hem de kültürel çevresi değişti. Önceleri akşam saat 7'ye kadar otobüs seferleri yapılırken şimdi gece 12'ye kadar düzenli seferler yapılıyor. Haliyle yaşanan değişimden mahallenin gerçek sahipleri oldukça memnun.'' -Çarpık imar suçluyu besliyor- Emniyet yetkilileri de kentsel dönüşümle birlikte mahallede asayiş olaylarının her geçen yıl azalamaya başladığını aktararak, bunda modern yapılaşmanın yanından sokak ve caddelerin düzenli bir şekilde imar edilmesinin etkili olduğunu söylediler. Çinçin'de 5 yıl öncesine göre asayiş olaylarının yarı yarıya azaldığını bildiren yetkililer, daha önceden sokakların dar olması nedeniyle ekip otosunun birçok sokağa giremediğini, bu nedenle de olaylara istenilen biçimde müdahale edilemediğini ifade ettiler. Yeni etapların inşasıyla asayiş olaylarının daha da azalacağını öngördüklerini aktaran emniyet yetkilileri, çarpık yapılaşmanın suç ve suçluyu beslediğini, bunun da önüne düzenli yapılaşmayla geçmenin mümkün olduğunu belirttiler. -Sadece konut yapılmadı- Gültepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin 1. ve 2. etap çalışmaları tamamlanmış olup, 3. etaba yeni yılla birlikte başlanılacak. TOKİ tarafından mahallede 1448 konutla birlikte birerde ilköğretim okulu, sağlık ocağı ve polis karakolu da inşa edildi. Altındağ Belediyesi tarafından yeni etap kapsamındaki gecekonduların yıkım işlemlerinin sürdüğü mahallede, yeni etapla birlikte sosyal donatı alanlarının yanında hanımlar lokalinin de yapılması planlanıyor.