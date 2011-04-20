Gültan Kışanak ve Ertuğrul Kürkçü'ye memnu hakları iade edildi, Sebahat Tuncel'in cezası ertelendi

T24 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) başvurularını iptal ettiği BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adaylarından Gültan Kışanak ile Ertuğrul Kürkçü, memnu (yasaklanmış) haklarının iadesine ilişkin belgeyi alarak kurula gönderdiler. BDP'nin desteklediği diğer bağımsız aday Sabahat Tuncel'in milletvekilliğine engel teşkil ettiği bildirilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası da, 6 ay hapse çevrilip ertelendi. Böylece milletvekili seçilmeyi engelleyen "1 yıl ve daha fazla hapis cezası almış olmak" kısıtlamasından kurtulan Tuncel'in avukatı, müvekkilinin seçilmesini engelleyecek bir durumun kalmadığını söyledi. YSK'nın, milletvekili adaylıklarına engel gösterilen haklarındaki ceza nedeniyle mahkemeden "memnu haklarının iade edilmesine" ilişkin karar alamayan Leyla Zana ve Hatip Dicle için vereceği karar ise merakla bekleniyor.



12 BAĞIMSIZ ADAYIN İPTAL GEREKÇELERİ





DEMİRTAŞ: BUGÜN DÜNDEN DAHA UMUTLUYUM





12 Haziran'da yapılacak seçimlerde bağımsız aday olan Gültan Kışanak YSK'nın dosyasında eksik gördüğü "memnu haklarının iadesi"ne ilişkin belgeyi mahkemeden aldı.



Bu arada İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in avukatlarının başvurusunu değerlendirerek, milletvekilliği adaylığına engel teşkil ettiği bildirilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasını, 6 ay hapse çevirip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

BDP'nin desteklediği bağımsız isimlerden olan ve Mersin'den aday olan Ertuğrul Kürkçü de, memnu haklarının iadesine ilişkin belgeyi YSK'ya iletti.

Yüksek Seçim Kurulu, pazartesi günü, BDP'nin desteklediği Hatip Dicle, Leyla Zana, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve Gültan Kışanak'ın da aralarında bulunduğu 12 bağımsız milletvekili adayının başvurularını Anayasa ve yasadaki koşulları taşımadıkları, özellkle "memnu haklarının iadesine ilişkin mahkeme kararı almadıkları" gerekçesiyle iptal etmişti.





YSK'NIN ADAY LİSTELERİNE İTİRAZ TAKVİMİ